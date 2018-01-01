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Главный дирижер Праздника песни: «Сколько можно делить нас на своих и чужих? Мы — одно сообщество»

Марина Сиунова/ Русский TVNET
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Один из главных дирижеров Праздника песни Интс Тетеровскис | Фото: LETA/Иева Лука

Сегодня стартует XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца, грандиозное событие, которое станет кульминацией празднования столетия Латвийского государства. Праздник песни и танца соберет более 40 тысяч участников - музыкантов, певцов, танцоров, артистов самодеятельных коллективов - из Латвии и других стран. Один из главных дирижеров Заключительного концерта «На звездном пути» Интс Тетеровскис рассказал Русскому TVNET о том, как проходила подготовка к Празднику песни, как отбирали участников и о том, каким он видит Праздник песни в будущем.

1

Об отборе участников и хоровых войнах
2

О гостях из России и японцах, поющих на латышском
3

Об истории Праздника песни и о том, зачем нужны хоры в школах
4

О расходах на Праздник песни и о Большой эстраде в Межапарке
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