Главный дирижер Праздника песни: «Сколько можно делиться на своих и чужих? Мы — одно сообщество»

Сегодня стартует XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца, грандиозное событие, которое станет кульминацией празднования столетия Латвийского государства. Праздник песни и танца соберет более 40 тысяч участников - музыкантов, певцов, танцоров, артистов самодеятельных коллективов - из Латвии и других стран. Один из главных дирижеров Заключительного концерта «На звездном пути» Интс Тетеровскис рассказал Русскому TVNET о том, как проходила подготовка к Празднику песни, как отбирали участников и о том, каким он видит Праздник песни в будущем.