Звездный спектакль Римаса Туминаса «Дядя Ваня» покажут в Риге

В спектакле Театра им. Евг. Вахтангова «Дядя Ваня», который 29 января будет представлен на сцене Латвийской Национальной оперы вы не узнаете знакомых персонажей, а известные всем слова зазвучат неожиданно. Легендарный режиссер Римас Туминас прочел классический текст с белого листа, как бы не догадываясь, что и до него были интерпретаторы. Атмосфера пьесы полностью изменилась. В спектакле играют Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Владимир Вдовиченков, Людмила Максакова, Анна Дубровская, Мария Бердинских, Юрий Красков.

В спектакле Римаса Туминаса нет ничего привычного, красивого, знакомого. Нет ожидаемого Чехова с усадьбой, окруженной садом, нет уютных кресел, накрытого к трапезе стола с кружевной скатертью и кипящим самоваром, нет атмосферы Дома, в котором прожило несколько поколений… Пустое пространство из которого ушла жизнь, пространство театра с серыми кулисами, гипсовым львом – символом Петербурга, возможно, оттуда был родом прародитель, построивший усадьбу, верстак с неструганными досками, старый диван, несколько разномастных стульев…

FOTO: пресс-фото

Режиссер очистил сцену от быта, оставив поле битвы страстей, разбитых иллюзий, неслучившихся надежд.

Герои Чехова, увиденные Туминасом и воплощенные актерами, живут в сшибке амбиций, философствования, трудолюбия и ленности, служения и потребления. Такие разные и одинаковые – у всех не задалась жизнь. Почему? Мы будем разбираться в этом неспешно, от сцены к сцене, от диалогов, споров, откровений и ерничества.

В творчестве Чехова находят предтечу театра абсурда. Говорят одно, делают другое, думают третье. «Дядя Ваня» Туминаса о том, что думают герои Чехова и в чем признаются только в минуты душевного потрясения.

Они порой косноязычны, как дядя Ваня, или излишне брутальны, как Астров. Но их признания вырываются из души яростно, как человек из душной комнаты на свежий воздух.

Режиссер и исполнители любят своих героев, таких разных, одиноких, порой смешных...

FOTO: пресс-фото

Чехов все свои пьесы называл комедиями. Режиссеры и зрители гадали, почему эти истории, наполненные страданиями, недосказанностью, заканчивающиеся всегда на пронзительно - грустной ноте – комедии?

Каждая постановка Туминаса – приближение к смыслу этого загадочного слова комедия, так противоречащего контексту сюжета.

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