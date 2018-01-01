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В Юрмале откроется выставка литографий Дэвида Линча

TVNET
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Deivids Linčs | Фото: Publicitātes

С 18 по 22 июля в Юрмале пройдет Международная ярмарка современного искусства Jūrmala Art Fair – 2018, центрольным событием которой станет выставка литографий знаменитого кинорежиссера Дэвида Линча.

На мероприятии будут представлены 37 литографий Линча, созданных им за последние десять лет. В этот период режиссер на время отошел от кино, чтобы отдаться своему призванию в живописи.

Как обещают организаторы, психоделические образы и черный юмор в литографиях Линча не оставят равнодушным никого.

Международная ярмарка современного искусства Jūrmala Art Fair – 2018 пройдет в Латвии уже второй год подряд.

Большая часть мероприятий в рамках ярморки будет проходить бесплатно для всех желающих.

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