Дочери Ильи Лагутенко запели по-латышски и помогли создать музыкальное полотно

На открытии выставки из цикла «Звуку нужно искусство» Илья Лагутенко представил минималистичную эмбиент-композицию группы «Мумий Тролль», навеянную картиной латвийского классика Бруно Василевскиса «Натюрморт - солнечный луч». Молодой художник Кришьянис Элвикс позаботился о визуальном ряде арт-проекта, главным элементом которого стал вздыбленный линолеум с прорезями. Чтобы разглядеть на стене сам натюрморт вам придется поднапрячься: размером он чуть больше марки.

В летний домик «Mākslai vajag telpu» на улице Калнциема, где проходит выставка, Илья Лагутенко пожаловал вместе с семьей — с красавицей-женой и двумя очаровательными дочками.

«Меня часто спрашивают, кем бы я стал, если бы не был музыкантом. Наверно, я стал бы художником. — начал вступительную речь фронтмен «Мумий Тролля». —

Две мои дочки поучаствовали в создании этого музыкального полотна

— если прислушаетесь, то услышите, как они поют на латышском языке. Потому что картина называется как?

- «Klusā daba - saules stars», — послушно ответила дочка Илья

- Что из всего этого выйдет я не знал до сегодняшнего дня. — продолжил Лагутенко. — Думал увидеть здесь эту картину, но пришел и увидел то, что... увидел.

На самом деле — задаешься впечатляющим вопросом, почему оригинал такого небольшого размера?

А это для того, чтобы однажды мы встретились в большом здании, которое сможет вместить то, что хранят тайники латвийского послевоенного искусства. Мне довелось увидеть часть этих работ, и самым трудным было — выбрать из них любимую».

Художник Кришьянис Элвикс признался, что, работая над проектом, вдохновлялся и картиной Василевскиса, и музыкой группы «Мумий тролль». В своей инсталляции он обыграл абстрактный рисунок полотна, который создают предметы, освещенные солнцем.

Оригинал картины Бруно Василевскиса «Натюрморт - солнечный луч», написанной в 1987 году, находится в коллекции меценатов Зузансов.

Идея междисциплинарного цикла Skaņai vajag mākslu, сочетающего музыку с визуальным искусством, принадлежит художнику Кристиану Бректе. Он предложил известным музыкантам и художникам поимпровизировать на темы картин латвийских классиков, пока недоступных для обозрения широкой публики.

Уже прошла совместная выставка Марии Улмане и группы Instrumenti, создавшей композицию по мотивам одной из работ Джеммы Скулме. На очереди — музыканты из Prāta Vētra, Интарс Бусулис, пианист Вестард Шимкус и композитор Имантс Калниньш.

Выставка продлится до 16 июля.