18 000 танцоров и столько же певцов: Праздник песни и танца приближается к апогею

На генеральной репетиции прозвучали песни Язепа Витолса, Эмила Дарзиньша, Эмиля Мелнгайлиса, Алльфреда Калниньша, Петериса Барисонса, Луции Гаруты, Раймонда Тигулиса, Валтса Пуце, Эрика Эшенвалдса и других композиторов, а также обработки народных песен и произведения для духового оркестра. Всего выступили примерно 18 тыс. певцов.

Кроме того, на стадионе Даугава состоялось второе танцевальное представление XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI праздника танца «Земля Мары» - 18 150 танцоров всех поколений воплотили в танце важнейшие моменты истории латышского народа от ее начала до наших дней. На представлении прозвучала музыка групп «Ильги», «Аули», Юриса Кулакова в аранжировке Кристапа Криевкалнса и латышская народная музыка в аранжировке Юриса Вайводса. Режиссер представления - Элмар Сеньков.

Представление состояло из четырех частей, каждая из которых отображала разный период истории латышского народа. В первой части «Приход Мары» было отражено зарождение латышских песен, традиций, орнаментов, обрядов. Вторая часть «Святая Мара -Мария» была посвящена немецким/польским/шведским/русским временам в Латвии, третья часть «Возвращение Мары» - первой Атмоде, временам стрелков и основанию государства, а четвертая «Пленение Мары» - утрате и восстановлению независимости Латвии.

На территории стадиона были размещены несколько палаток, в том числе и инфопалатка, в которой была доступна информация о мероприятиях по реэмиграции. Впрочем, по наблюдениям агентства ЛЕТА, людей в этой палатке больше интересовал буклет, посвященный танцевальному представлению.

В начале мероприятия с речью выступили президент Раймонд Вейонис и министр культуры Даце Мелбарде.