18 000 танцоров и столько же певцов: Праздник песни и танца приближается к апогею

Вечером в субботу на Большой эстраде Межапарка прошла генеральная репетиция заключительного концерта «На звездном пути».
На генеральной репетиции прозвучали песни Язепа Витолса, Эмила Дарзиньша, Эмиля Мелнгайлиса, Алльфреда Калниньша, Петериса Барисонса, Луции Гаруты, Раймонда Тигулиса, Валтса Пуце, Эрика Эшенвалдса и других композиторов, а также обработки народных песен и произведения для духового оркестра. Всего выступили примерно 18 тыс. певцов.
Кроме того, на стадионе Даугава состоялось второе танцевальное представление XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI праздника танца «Земля Мары» - 18 150 танцоров всех поколений воплотили в танце важнейшие моменты истории латышского народа от ее начала до наших дней. На представлении прозвучала музыка групп «Ильги», «Аули», Юриса Кулакова в аранжировке Кристапа Криевкалнса и латышская народная музыка в аранжировке Юриса Вайводса. Режиссер представления - Элмар Сеньков.
Представление состояло из четырех частей, каждая из которых отображала разный период истории латышского народа. В первой части «Приход Мары» было отражено зарождение латышских песен, традиций, орнаментов, обрядов. Вторая часть «Святая Мара -Мария» была посвящена немецким/польским/шведским/русским временам в Латвии, третья часть «Возвращение Мары» - первой Атмоде, временам стрелков и основанию государства, а четвертая «Пленение Мары» - утрате и восстановлению независимости Латвии.
На территории стадиона были размещены несколько палаток, в том числе и инфопалатка, в которой была доступна информация о мероприятиях по реэмиграции. Впрочем, по наблюдениям агентства ЛЕТА, людей в этой палатке больше интересовал буклет, посвященный танцевальному представлению.
В начале мероприятия с речью выступили президент Раймонд Вейонис и министр культуры Даце Мелбарде.