Умер один из создателей комиксов Marvel

Художник Стив Дитко умер в возрасте 90 лет. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает The Hollywood Reporter.

Дитко был найден мертвым в своей квартире 29 июня. По предварительным данным, он умер двумя днями ранее. Причина смерти не называется.

Дитко известен благодаря своей работе в компании Marvel Comics и сотрудничеством со Стэном Ли. В частности, Дитко и Ли вместе работали над созданием таких персонажей как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Железный человек и Халк.

Также Дитко работал над созданием некоторых комиксов для компании DC Comics.