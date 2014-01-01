Cпели от всего сердца: Как прошел заключительный концерт Праздника песни

XXVI Праздник песни и XVI праздник танца завершился концертом «По звездному пути» и Ночью всеобщей спевки в Межапарке. В исполнении более 18 тысяч участников - хористов, солистов, духовых оркестров и фольклорных коллективов - прозвучали произведения из золотого фонда латышской песни. Композиторы Раймонд Паулс, Зигмар Лиепиньш, Мартиньш Браунс и Угис Праулиньш сами исполняли свои сочинения. С приветственными речами к публике обратились президент Латвии Раймонд Вейонис и министр культуры Даце Мелбарде. Русский TVNET проникся красотой и величием момента. Делимся впечатлениями от концерта.

Концерт «По звездному пути» - кульминация Праздника песни, ночь сильных эмоций, народного единения и мощного взаимообмена энергией между артистами и публикой. Сразу за четырехчасовым концертом последовала Ночь спевки, когда поют все без исключения — и артисты, и зрители, расходясь только под утро.

Попасть на концерт было непросто. Уже в шесть вечера транспорт был переполнен, хотя 11-е трамваи до Межапарка курсировали каждые 2-3 минуты. У Большой эстрады в Межапарке выстроились длиные очереди. Многие до последнего не теряли надежду купить билеты с рук.

Количество людей, собравшихся посмотреть концерт просто потрясает! И атмосфера на эстраде царит невероятная! Голоса хористов звучат чисто и слаженно, а их лица буквально светятся от счастья. На них не заметишь следов усталости, бессонных ночей, хотя во время Праздника песни участникам приходилось жить в далеко не идеальных бытовых условиях: ночевать в школах на матрасах, разложенных прямо на полах, питаться в школьных столовых, костюмерные устраивать в коридорах.

Артисты поют легко и радостно, так, чтобы мы не почувствовали, сколько труда вложено в их пение. А ведь на подготовку к концерту у хористов уходит три года: сначала нужно пройти региональный отбор, затем разучить репертуар, выдержать множество репетиций и финальных спевок в Риге.

FOTO: LETA/Эдийс Паленс

Когда десятки тысяч голосов сливаются в одну мелодию, трудно остаться безучастными и не подхватить знакомый мотив.

Затягивая «Kas dziedāja Jāņu nakti», мы снова переносимся в атмосферу праздника Лиго и радуемся, когда перед сценой появляетя процессия в венках и с факелами. Пение маленьких хористов и юных солистов мы слушаем с особенным замиранием сердца. И, конечно, подхватываем волну, запущенную хористами, радостно повторяя ее несколько раз.

FOTO: LETA/Эдийс Паленс

Когда за роялем появляется маэстро Раймонд Паулс и звучит его шедевр «Manai dzimtenei», написанный в год столетия Праздника песни в 1973 году, зал встает.

И в последствие поднимается еще не раз. Очень эмоционально публика встречает хит Мартиньша Браунса «Saule, Pērkons, Daugava» (1988) на стихи Райниса (ставший, кстати, в 2014 году гимном сепаратистов Каталонии), многие поют песню со слезами на глазах. Эти композиции хор исполняет на бис.

Бурными апплодисментами сопровождается выход главных и почетных дирижеров (в этом году среди них было пять женщин) и композиторов, исполняющих свои сочинения.

Составляя репертуар концерта, его организаторы стремились показать ход истории Латвии «по кругам времени и судьбы по звездному пути».

Что кроется за этой поэтичной фразой, человеку, незнакомому с концепцией представления, понять было непросто. Разобраться помогает программка, которую получают все зрители.

В разделе «Сыновья Бога. Дочери солнца» звучали преимущественно старинные народные песни для мужских и женских хоров в аутентичном исполнении, или в обработке композиторов. Именно эта музыка составляла основу первых Праздников песни с 1873 по 1900 годы.

В круге «По звездному пути» отражен исторический период с 1900 по 1918 годы: поэтому гимн независимой Латвии «Dievs, svētī Latviju» прозвучал в середине концерта. «Солнечный круг» - это период независимости Латвии с 1918 по 1940, основу программы раздела составили народные песни, посвященные Лиго, солнцевороту, природным стихиям. «Круг судьбы» - советский период с 1940 по 1990 годы, время, которое, как выразились ведущие, «надо было перезимовать», но в репертуар раздела вошли не только песни, написанные в советское время.

«Перекрестки» (1990 - 2018) были представлены песней фолк-группы Iļģi «Krustimi dejama, krustimi lecama» и пламенным фрагментом из рок-оперы Зигмара Лиепиньша «Лачплесис» в исполнении поп-певца Донса и вокалистки Альберты Години. Финал концерта «По звездному пути», посвященный светлому будущему Латвии, начался с исполнения композиции Иманта Калниньша «Virs galvas mūžīgs piena ceļš», во время которого прожекторы живописно подсвечивали деревья и небо. В завершении прозвучали песни «Gaismas pils» Язепа Витолса и Pūt vējiņi, ставшие символами Праздника песни: их зрители пели вместе с хористами.

Напоследок ведущие зачитали нам необычное послание из будущего.

Это было письмо от еще не родившегося ребенка, который появится на свет благодаря тому, что его родители встретились на этом Празднике песни.

Через несколько лет его голос вольется в стройный хор других голосов и украсит будущие Праздники песни.