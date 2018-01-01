Искусство релакса: Лаборатория ощущений «Сенсориум» в арт-центре Дубулты

На время Рижской международной биеннале арт-станция Дубулты превратилась в Sensorium - «лабораторию политики новых ощущений и замедления реакций тела», как описывают проект организаторы. Загляните сюда, если ищите место для расслабления и подзарядки энергией. И воспользуйтесь возможностью испытать необычные обонятельные, осязательные, визуальные и слуховые ощущения. «Сенсориум» оценят и ваши дети: искусство здесь представлено интерактивное, привлекательноя для глаз и незаумное. Кстати, вход бесплатный, в отличие от других выставочных площадок биеннале.

Все возрастающий поток информации и технологических новшеств, который обрушивается на нас ежедневно, требует от нас ускоренных реакций, приводя к стрессам, поверхностному восприятию, пресыщению, быстрому забыванию. Постоянно ускоряется темп жизни, все дальше удаляясь от природных, естественных ритмов. Если вам подобные процессы не кажутся нормальными, вы, наверняка уже задумывались о том, как хоть на время остановиться, прийти в себя, замедлить ритм.

FOTO: пресс-фото

И арт-проект «Сенсориум» может стать такой передышкой. Он создавался специальной для Рижской биеннале художниками из нескольких европейских стран под эгидой куратора из Дании Солвей Овесен, живущей в Берлине галеристки и теоретика в области культуры.

Центром инсталляции стал архив ароматов, синтезированных берлинской художницей-химиком Сисель Толос.

Она воссоздает запахи, характеризующие места, которые когда-либо посетила.

Ее архив насчитывает более 7 тысяч ароматов, недавно коллекция пополнилась ароматами океана и запахами из Детройта, некогда индустриальной столицы США, переживающей ныне стремительный упадок.

FOTO: пресс-фото

Капсулы с запахами вмонтированы в регипсовую стенку: чтобы ощущить их, нужно приблизиться к кружочкам с номерами (правда, некоторые находятся так высоко, или так низко, что до них трудно дотянуться), а затем найти номер на карте мира и определить из какого региона запах.

В Дубулты представлены около 100 запахов: ароматы Балтийского моря, трав, пряностей, запахи саванны, льда, тропического леса, гари и даже свалки.

География запахов охватывает весь мир: от Латинской Америки и Европы до Австралии и Новой Зеландии. Как ни странно, менее всего освоены художницей США и Россия.

Хотим предупредить: не стоит слишком увлекаться и нюхать сразу всю сотню: запахи синтетические, некоторые из них не назовешь приятными. Потом они долго будут вас преследовать, не выветриваясь из носа.

FOTO: пресс-фото

Завораживающий арт-объект Ziggy and the Starfish создала художница Анн Дюк Хи Джордан. Его название «Зигги и морская звезда» отсылает к Зигги Стардасту — культовому персонажу-марсианину, придуманному Дэвидом Боуи.

Внутри палатки находится огромная водяная кровать, валяешься на ней и смотришь видео на потолке — красивые кадры о сексуальной и асексуальной жизни обитателей морей

(морская звезда, например, пола не имеет и размножается без помощи партнеров). Не пугайтесь, выглядит все пристойно и эстетично, можно даже детям показывать. Отдельное удовольствие для детей любого возраста - прыжки по кровати.

FOTO: Русский TVNET

Другая работа этой художницы — аудио-визуальный коллаж Changing sex ecology — это мини-исследование о предпосылках и последствиях смены пола у людей и о гермафродитизме в мире животных. Художница фокусируется также на том, как засорение окружающей среды изменяет гормональную систему людей и животных.

FOTO: Русский TVNET

Инсталляция Floristarant португальской художницы Маризы Беньямим — настоящий оазис для любителей флористики и гастрономических удовольствий. Белая стена, увешанная цветами и травами, могла бы украсить кухню в каком-нибудь роскошном шале. В стену вмонтирован экран, транслирующий кулинарное шоу Маризы.

FOTO: пресс-фото

На открытии Рижской биеннале художница устроила оригинальный перформанс: готовила блюда из местных фруктов и овощей, соответствующих цвету наших чакр.

Эти экзотические блюда теперь можно увидеть в поварской книге, созданной специально для выставки. Художница славится своими экспериментами с монохромными диетами (одну неделю ест только красное, другую — желтое, третью — оранжевое) и изучает свойства цветов, которые можно употреблять в пищу.

FOTO: Русский TVNET

Завершить экскурсию стоит в «янтарной комнате» Ambereum художника Вирона Эрола Верта — настоящем храме релакса. Помещение на втором этаже станции он перекрасил в оранжевый цвет и превратил в клубный чилл-аут с колоннами, оригинальной подсветкой, игрой зеркальных отражений и напольными подушками. Над звуковым оформлением инсталляции работали девять музыкантов из разных стран, в том числе латвийский композитор Платон Буравицкий и ди-джей Selfish. Композиции меняются постоянно, вас ждет увлекательное путешествие по разным музыкальным стилям и саунд-ландшафтам.