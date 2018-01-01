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Пользователей соцсетей возмутили слова вдовы Малыгина о Празднике песни

Русский TVNET
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Фото: ekrānuzņēmums

Покинувшая Латвию художница Элина Малыгина опубликовала на своей странице в Facebook размышления о прошедшем XXVI Вселатвийском празднике песни и XVI празднике танца. Многих комментаторов слова Малыгиной задели.

Малыгина, недавно овдовевшая и ныне живущая в Вене, выразила сожаление по поводу нищего населения Латвии и назвала Праздник песни «пиром во время чумы» и «сенильными плясками».

«Были нищими — нищими и останемся. [Это] единственная мысль, которая перехлестывает в этой суете и, к сожалению, ничего более.

Красны девицы и бледные детки, не успевшие уехать в Ирландию, Лондон или другие края. Кажется, дни сочтены... грустно... Моя страна и мой народ. Моя земля»,

— посетовала художница.

Она добавила, что после «праздника на неделю» Латвии придется вернуться в реальность.

«Ну, [страну] где рождаться — не выбирают», — заключила Малыгина.

Мнения комментаторов по поводу ее слов разделились.

«Супер, Элина. Конечно, толпе этот комментарий не нравится. Спасибо, что выразила и мои мысли»,

— написала одна из подписчиц.

Однако большинство пользователей были явно огорчены постом Малыгиной.

«Жалко и противно!», — написал один из комментаторов.

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