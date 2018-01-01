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Объявлены номинанты на престижную премию Вильгельма Пурвитиса

Русский TVNET
Анда Лаце "Daudz laimes!" | Фото: пресс-фото

На премию выдвинуты работы латвийских художников, чьи выставки проходили в период с 1 апреля до 30 июня 2018 года. Среди номинантов - Кристапс Эпнерс, Анда Лаце и текст-группа «Орбита».

Кристапс Эпнерс номиринован за работу «Forget Me Not», показанную в резиденции Кристапа Морберга в рамках Рижской международной биеннале. Это видеорассказ о путешествии поэта Миервалдиса Калниньша по Сибири без упоминания травматических событий, связанных со ссылкой латышей в Сибирь в сталинские времена.

Forget Me Not (фрагмент из работы Кристапа Эпнерса)
Forget Me Not (фрагмент из работы Кристапа Эпнерса) FOTO: Ekrānuzņēmums

Текст-группа «Орбита» (Артур Пунте, Сергей Тимофеев, Владимир Светлов и Александр Заполь) отмечена за выставку «Откуда берутся стихи» в плавучей галерее «Noass». Каждый из поэтов представил свой взгляд на истоки поэтического творчества.

Анда Лаце номинирована за перформанс «Daudz laimes!», прошедший в рамках Рижского фестиваля перформансов. Используя язык тела и различные предметы пространства, художница показала хрупкость окружающей нас красоты.

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