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Литературная премия «Русский букер» — на грани закрытия

Русский Tvnet/Newsru.com
Иллюстративное фото | Фото: RIA Novosti/Scanpix

Старейшея российская литературная премия «Русский Букер» может прекратить свое существование из-за финансовых проблем. У оргкомитета премии нет денег, поэтому в 2018 году «Русский Букер» не будет присужден ни одному из писателей, сообщается на сайте организации.

Если в ближайшее время не найдется спонсор, то «Русский Букер» придется и вовсе закрыть.

«Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год Букером будет пропущен. [...] На этот год Букер берет паузу, не оставляя усилий найти финансовую поддержку. Удастся ли это нам, будет ясно в ноябре-декабре, когда окончательно формируются благотворительные бюджеты компаний на будущий год. Если нет, то Правление фонда «Русский Букер» начнет процедуру закрытия премии», - говорится в заявлении комитета «Русского Букера».

Ежегодная премия за лучший русский роман была основана в 1991 году по образцу самой престижной британской премии компанией Booker plc. Первая премия была вручена в 1992 году.

Лауреатами премии становились самые знаменитые русские писатели: Георгий Владимов, Булат Окуджава, Владимир Маканин, Василий Аксенов, Людмила Улицкая, Ольга Славникова, Михаил Шишкин, Рубен Гальего, Александр Иличевский, Александр Снегирев, Петр Алешковский и другие... В 2017 году старейшая в России независимая литературная премия присуждалась в 26-й раз, ее лауреатом стала Александра Николаенко за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства».

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