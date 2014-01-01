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Сергей Голомазов станет художественным руководителем Рижского русского театра

Русский TVNET
Сергей Голомазов | Фото: Scanpix/ Sputnik

Наконец стало известно имя художественного руководителя Рижского русского театра им. Михаила Чехова. В интервью программе Латвийского радио 4 «Александр-студия» директор Рижского русского театра Дана Бйорк сообщила, что им станет известный российский режиссер Сергей Голомазов.

57-летний российский режиссер и актер Сергей Голомазов — заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Театра на Малой Бронной. В 2014 году возглавил ТОМ Голомазова, — театр, созданный выпускниками его мастерских.

К новым обязанностям Сергей Голомазов приступит в октябре этого года.

Дана Бйорк охарактеризовала его как человека «которого любит наш театр, наша труппа, которого любит наш зритель, спектакли которого распроданы всегда».

В Рижском русском театре за последние годы Сергей Голомазов поставил несколько спектаклей: «Метод Гренхольма», «Опасный поворот», «Почтисчастье» и «1900. Легенда о пианисте».

Напомним, что предшественником Голомазова на посту художественного руководителя Рижского русского театра был Игорь Коняев, который занимал должность главного режиссера театра до осени 2015 года.

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