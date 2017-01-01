ТОП-10 самых громких событий года в культурной жизни Латвии

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Уходящий год был богат на культурные события и перипетии – страна отпраздновала 80-летний юбилей Раймонда Паулса, разгорелись споры о памятнике к 100-летию Латвии, латвийский дирижер Андрис Нелсонс получил в США престижную музыкальную награду «Grammy», состоялось долгожданное открытие Латвийского национального художественного музея, фестиваль Kubana решил покинуть Латвию, Лиене Шомасе подняла волну возмущения грубыми словами о нашей стране, а уникальный спектакль с Михаилом Барышниковым «Письмо человеку «вызвал небывалый ажиотаж.