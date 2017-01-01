ТОП-10 самых громких событий года в культурной жизни Латвии

Уходящий год был богат на культурные события и перипетии – страна отпраздновала 80-летний юбилей Раймонда Паулса, разгорелись споры о памятнике к 100-летию Латвии, латвийский дирижер Андрис Нелсонс получил в США престижную музыкальную награду «Grammy», состоялось долгожданное открытие Латвийского национального художественного музея, фестиваль Kubana решил покинуть Латвию, Лиене Шомасе подняла волну возмущения грубыми словами о нашей стране, а уникальный спектакль с Михаилом Барышниковым «Письмо человеку «вызвал небывалый ажиотаж.
- Юбилей Раймонда Паулса
- Награда Grammy для дирижера Андриса Нелсонса
- Открытие обновленного здания Латвийского национального художественного музея
- Осада журналистами юрмальского дома Пугачевой и Галкина
- Михаил Барышников с «Письмом человеку» и гражданство
- Скандал вокруг фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву»
- Скандал с памятником к 100-летию Латвии
- Шокирующий поступок зрителя на концерте Елены Ваенги в Юрмале
- Фестиваль Kubana уезжает из Риги
- Лиене Шомасе грубо высказалась о Латвии