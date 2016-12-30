Уехать и стать знаменитым: ТОП-10 достижений латвийцев за границей

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Уходящий год был богат на культурные события не только в нашей стране, но и на достижения латвийских талантов за границей. Певцы, танцоры и актеры из Латвии с успехом проходили кастинги в самых рейтинговых шоу России, Украины, Германии и достойно боролись за победу. Нам есть кем гордиться!