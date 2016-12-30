Уехать и стать знаменитым: ТОП-10 достижений латвийцев за границей

Уходящий год был богат на культурные события не только в нашей стране, но и на достижения латвийских талантов за границей. Певцы, танцоры и актеры из Латвии с успехом проходили кастинги в самых рейтинговых шоу России, Украины, Германии и достойно боролись за победу. Нам есть кем гордиться!
- Гатис Кандис в Britain's Got Talent
- Дана Соколова в Black Star
- Амината и Егор Ковайков в «Голосе»
- Костя, Алина, Линда, Мария и Роберт в шоу «Танцы на ТНТ»
- Катрина Паула Диринга в украинском шоу «Голос. Дети»
- Стас Шуринс в шоу The Voice of Germany
- Группы Musiqq и Brainstorm в шоу «Вечерний Ургант»
- Владлена Пушкаш и порно-оскар из Берлина
- Диана Пашко на «X-факторе»
- Саманта Тина на литовском шоу «Дуэт со звездой»