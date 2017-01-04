Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети

 

Лиене Ушакова. Фото: Кадр из видео

«Я родилась не в свое время», - написала под пикантным видео в своем профиле на Facebook предпринимательница и радиодиджей Лиене Ушакова. Теперь пользователи Сети могут оценить не только ее внешние данные, но и вокальные.

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В конце 2016 года Лиене Ушакова открыла в Риге свою Академию селфи. Тогда Лиене делилась своими личными переживаниями - неотступная борьба с лишним весом, депрессии и тяжелый период беременности, во время которой бывают моменты, когда можно потерять уверенность в себе.

Несмотря на то, что сейчас над этими ситуациями можно посмеяться и поиронизировать, Ушакова признается, что у многих женщин возникают схожие проблемы и она старается им помочь.

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В Риге открыли Академию "селфи"

Фото: В Риге открыли Академию "селфи"0

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