С Днем рождения, Маэстро! Раймонд Паулс сегодня отмечает 81-летие

Достояние Латвийской республики, легендарный композитор, пианист, дирижер и продюсер Раймонд Паулс 12 января отмечает свое 81-летие. Сегодня вечером он не только будет принимать подарки, но и одарит своих поклонников грандиозным концертом в «Дзинтари». Несмотря на серьезный возраст, Маэстро продолжает радовать и вдохновлять своих воспитанников и почитателей и не собирается уходить на покой.

Раймонд Паулс, по традиции, проведет свой праздник на сцене. Вместе с Биг-Бэндом Латвийского радио и группой Sinfonietta Rīga, он подарит еще один незабываемый вечер творчества и музыки.

Главным подарком для музыканта сегодня станут аплодисменты, которые вот уже на протяжении нескольких десятков лет звучат и радуют его сердце. Оглянувшись назад, так и получается: один на один с роялем Маэстро завоевал любовь миллионов слушателей во всем мире.

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При этом Раймонд Паулс отмечает, что его творческая активность с годами только увеличивается.

«У меня сейчас планов даже больше, чем было 20 лет назад, концерты за концертами идут. Я стал очень много выступать как пианист, – рассказал Паулс».

В прошлом году свой юбилей Маэстро отпраздновал не только на рижской сцене, но и в московском «Крокус Сити Холле», где гостями концерта стали Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Шарип Умханов, Интарс Бусулис, Светлана Лобода и другие.

Со сцены звучали самые популярные хиты Маэстро: «Вернисаж» в исполнении Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле, «Я вышла на Пикадилли», «Старинные часы», «Я тебя рисую», «Листья желтые».

Эффектным завершением концерта стало исполнение Аллой Пугачёвой легендарной песни «Миллион алых роз».

Под нетленный шлягер на сцену вынесли шикарные корзины с сотнями алых роз, а переполненный зал пел и аплодировал стоя.

Весной минувшего года Раймонд Паулс был награжден орденом Трех звезд II степени, а в сентябре в Большой гильдии состоялось по-настоящему значимое событие: на одной сцене выступили две легендарные личности Марисс Янсонс и Раймонд Паулс.

Накануне концерта выдающийся дирижер рассказал, что музицировать вместе с латвийским композитором было его давней мечтой.

«Раймонд Паулс - композитор мирового уровня, и Латвия по-настоящему может им гордиться», - отметил Янсонс.

Марисс Янсонс и Раймонд Паулс. Фото: Edijs Pālens/LETA

Сам Раймонд Паулс охотно рассказывает и о том, что привело его к успеху у российской публики.

"Я в свое время был очень рад встретиться с хорошими поэтами - это Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Илья Резник. Некоторых из которых, увы, уже нет. С ними мы сделали много популярных песен. Кроме того, в 1980-е годы я встретил много хороших исполнителей.

Меня не волнует, что это было советское время: там было очень много хорошего. Мы играли, пели, танцевали…

Даже сегодня я с радостью исполняю некоторые их тех песен, например «Любовь настала», «Миллион алых роз», «Старинные часы». Особенно в то время гремела песенка «Листья желтые». Это был такой легкий шлягер. Но все это уже история".





































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Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге, в микрорайоне Ильгюциемс.

За свою творческую жизнь написал несколько сотен песен, музыку для театра и кино, мюзиклов, стал выдающимся джазовым пианистом и дирижером.

Он также занимался политической деятельностью: был министром культуры, советником президента Латвии и депутатом Cейма. Паулс является кавалером российского ордена Почета.





























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Редакция Русского TVNET поздравляет Маэстро с Днем рождения!

В этот праздничный день от всей души позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, оптимизма и дальнейшей успешной профессиональной деятельности!

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