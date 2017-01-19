В субботу в Риге пройдет Зимний фестиваль

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Если кто-то еще не успел этой зимой покататься на лыжах, поиграть в снежки или просто весело и активно провести время, тогда мероприятие в эту субботу в парке Узварас – для вас. 21 января состоится «Зимний фестиваль», который организует Рижская дума.

По традиции, рижанам и гостям города зимой предлагают разные мероприятия, за участие в которых ничего не нужно платить. Одно из таких – «Зимний фестиваль».

В Центре спорта и активного отдыха

будут работать различные аттракционы, где любой желающий сможет проверить свою ловкость в зимних развлечениях, или же просто покататься на лыжах или надувных камерах.

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Под руководством опытных специалистов посетители смогут пострелять из пневматического оружия по целям как в настоящем биатлоне, а те, кто замерзнет, смогут пойти в Латвийский олимпийский клуб и принять участие в творческих мастерских латвийских олимпийцев.

Чтобы во время мероприятий никто не замерз как в помещениях, так и снаружи – всех будут бесплатно угощать чаем.

В субботу, 21 января, Зимний фестиваль начнется в 11:00 в парке Узварас, и все аттракционы и творческие мастерские будут работать до 15:00. Там же, в Центре спорта и активного отдыха, сразу после фестиваля, начнутся соревнования «Лыжные гонки на кубок Риги».

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