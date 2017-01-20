В Риге пройдет благотворительный фестиваль в поддержку приюта для животных

21 января в клубе Melnā Piektdiena состоится благотворительный фестиваль «CMF «Pop Goes Metal» Charity Festival». Цель фестиваля - поддержать рижский приют для животных «Ķepu-Ķepā» и помочь его обитателям найти новый дом.

Концепт фестиваля: «Pop goes Metal» - Каждая группа подготовит кавер на известную поп песню по их выбору.

Исполнение кавера будет снято на видео, и позже видео с поп-кавером будет выложено на facebook, где люди смогут голосовать за своего фаворита. Победившая группа получит спец приз.

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В мероприятии примут участие: One Morning Left (Финляндия), Chasing The Rise (Литва) , латвийские коллективы Harta, Leftover и Mindesign, а так же гости из Эстонии - Intact, All Icons Murdered.

Все средства, собранные на концерте, будут направлены на приобретение корма и медикаментов для животных, а также на улучшение условий содержания обитателей приюта.

Помочь можно будет не только финансово, но и принеся с собой собачий корм, одеяла, покрывала, полотенца, различные игрушки и другие полезные для животных вещи. Перед концертом и во время концерта все это можно будет передать сотрудникам приюта.

Вход на концерт за пожертвования - 2 евро.

Двери открыты с 18.00, начало концерта в 18.20.