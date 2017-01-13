Интарс Бусулис с семьей наслаждается отдыхом в Таиланде

Популярный латвийский певец Интарс Бусулис решил отдохнуть от напряженной работы над новым альбомом и отправился вместе с семьей на заслуженный отдых в жаркий Таиланд.

Яркие впечатления от красочных пейзажей и незабываемых приключений в Пхукете Интарс публикует в своем микроблоге Instagram. На фото исполнитель позирует с женой, играет с маленькой дочкой, а также показывает другие интересные моменты из путешествия.

Смотрите фото!

Реклама

Ar Dārgo ... 🌺 .. с Возлюбленной... 💋 ... #NakamaPietura Фото опубликовано Intars Busulis (@intarsbusulis) Янв 13 2017 в 12:32 PST

Напомним, по результатам голосования, Интарс Бусулис занял второе место премии «Музыкальный банк - 2016» с песней Miglas rīts. Лучшей песней года была признана Debesis iekrita tevī в исполнении групп Prāta vētra un Musiqq.

Еще по этой теме