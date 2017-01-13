Интарс Бусулис с семьей наслаждается отдыхом в Таиланде

Интарс Бусулис
 

Интарс Бусулис. Фото: Ieva Lūka / LETA

Популярный латвийский певец Интарс Бусулис решил отдохнуть от напряженной работы над новым альбомом и отправился вместе с семьей на заслуженный отдых в жаркий Таиланд.

Еще по этой теме

Яркие впечатления от красочных пейзажей и незабываемых приключений в Пхукете Интарс публикует в своем микроблоге Instagram. На фото исполнитель позирует с женой, играет с маленькой дочкой, а также показывает другие интересные моменты из путешествия.

Смотрите фото!

Реклама

Ar Dārgo ... 🌺 .. с Возлюбленной... 💋 ... #NakamaPietura

Фото опубликовано Intars Busulis (@intarsbusulis)

👧🏼 ... 🌺 ... 💋 ... #lostinphuket #NakamaPietura #NākamāPietura

Фото опубликовано Intars Busulis (@intarsbusulis)

Напомним, по результатам голосования, Интарс Бусулис занял второе место премии «Музыкальный банк - 2016» с песней Miglas rīts. Лучшей песней года была признана Debesis iekrita tevī в исполнении групп Prāta vētra un Musiqq.

Еще по этой теме
Бусулис: «Я прошел сложный путь от огурца до Тины Тернер»

Бусулис: «Я прошел сложный путь от огурца до Тины Тернер»

Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале

Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Lielvārde, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

В России предложили сократить длительность ночей Hi-Tech

В России предложили сократить длительность ночей

Брежнева родит Меладзе сына Wo&Men

Брежнева родит Меладзе сына

Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему Hi-Tech

Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему

Приложение для превращения в «няшку» оказалось опасным Hi-Tech

Приложение для превращения в «няшку» оказалось опасным

Латвия в составе СССР: так кто же кого кормил? Новости

Латвия в составе СССР: так кто же кого кормил?

Певцы

Латвийские музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 