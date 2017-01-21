Объявлены победители премии «Музыкальный банк»

Prāta vētra и Musiqq в Вентспилсе
 

Prāta vētra и Musiqq в Вентспилсе. Фото: Kaspars Meinerts / TVNET

Субботним вечером в олимпийском центре «Вентспилс» прошла торжественная церемония награждения лауреатов проводимого Латвийским радио 2 (LR2) опроса рок- и поп-песен «Музыкальный банк - 2016». За титул самой ценной песни года сражались 15 композиций, но лучшей была признана Debesis iekrita tevī в исполнении групп Prāta vētra un Musiqq.

Напомним, что песню-победитель, автором которой является Марат Оглезнев, группы записали в сотрудничестве со шведским продюсером Павелом Олсоном, а сама идея совместного проекта возникла при подготовке к лиепайскому концерту. Таким образом музыканты хотели порадовать и удивить зрителей, что, похоже, им удалось.

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Стоит отметить, что композиция победила не только в зрительском голосовании, но и по мнению музыкантов и экспертов она стала лучшей.

Второе место занял Интарс Бусулис с песней Miglas rīts. Сам исполнитель в премии участие не принимал.

На третьей строчке расположился Дон с композицией Tepat.

Певец Дон в ВентспилсеПевец Дон в Вентспилсе. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Все финалисты получили памятные призы от художника Армандса Екабсонса.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Все песни финалистов можно послушать ЗДЕСЬ

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Закулисье "Музыкального банка - 2016"

Фото: Закулисье "Музыкального банка - 2016"0

Генеральная репетиция "Музыкального банка - 2016"

Фото: Генеральная репетиция "Музыкального банка - 2016"0

Генеральная репетиция "Музыкального банка - 2016". Часть 2

Фото: Генеральная репетиция "Музыкального банка - 2016". Часть 20

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