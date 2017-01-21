Объявлены победители премии «Музыкальный банк»

Субботним вечером в олимпийском центре «Вентспилс» прошла торжественная церемония награждения лауреатов проводимого Латвийским радио 2 (LR2) опроса рок- и поп-песен «Музыкальный банк - 2016». За титул самой ценной песни года сражались 15 композиций, но лучшей была признана Debesis iekrita tevī в исполнении групп Prāta vētra un Musiqq.
Напомним, что песню-победитель, автором которой является Марат Оглезнев, группы записали в сотрудничестве со шведским продюсером Павелом Олсоном, а сама идея совместного проекта возникла при подготовке к лиепайскому концерту. Таким образом музыканты хотели порадовать и удивить зрителей, что, похоже, им удалось.
Стоит отметить, что композиция победила не только в зрительском голосовании, но и по мнению музыкантов и экспертов она стала лучшей.
Второе место занял Интарс Бусулис с песней Miglas rīts. Сам исполнитель в премии участие не принимал.
На третьей строчке расположился Дон с композицией Tepat.
Певец Дон в Вентспилсе. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET
Все финалисты получили памятные призы от художника Армандса Екабсонса.
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