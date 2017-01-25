Набирающая популярность латвийская группа показала «Воробушка в роли убийцы»

 

Фото: Кадр из видео

Латвийская группа The Rigans уже собирает миллионы просмотров в Youtube, но на достигнутом останавливаться не собирается. Музыканты готовят к выпуску новую композицию, а также работают над клипом. Команда передачи «Все Всегда Везде» побывала на съемочной площадке и не только пообщалась с участниками коллектива, но и стала активным участником.

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Новый хит «Воробушек в роли убийцы» совсем скоро увидит свет. Для съемок видео на эту песню The Rigans устроили большой концерт в одном из рижских клубов, куда собралось несколько сотен человек. Чем удивят нас латвийские музыканты, как создают свою музыку и что остается за кадром?

Смотрите в нашем видео!

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ЧИТАЙ НА TVNET: Латвийские музыканты набирают миллионы просмотров в Youtube

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