В Латвии обсуждается вопрос о предоставлении гражданства легендарному балетмейстеру Михаилу Барышникову. Неужели всемирно известный артист вернется на историческую родину?
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В настоящее время Сейм Латвии рассматривает предоставление гражданства Барышникову за особые заслуги перед страной. В свое время известный балетмейстер родился и вырос в Риге, окончил Рижское хореографическое училище.
После окончания хореографического училища в Ленинграде Барышников более семи лет служил в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. В это время талантливый танцовщик стал известен как на территории СССР, так и во всем мире. Он выступает на ведущих сценах страны, много гастролирует.
В 1974 году произошел громкий скандал – Барышников стал так называемым невозвращенцем.
После гастролей в Канаде в составе труппы Большого театра он, вместо того чтобы вернуться домой, летит в США, дабы стать участником труппы Американского театра балета.
Барышников не раз заявлял, что нисколько не скучает по СССР (а впоследствии – по Латвии и России). Однако в декабре прошлого года, когда впервые был поднят вопрос о предоставлении артисту гражданства Латвии, он выразил свое согласие.
Проект постановления подали представители сразу всех шести парламентских фракций. Чиновники единогласно проголосовали за предоставление талантливому балетмейстеру и актеру возможности вернуться в Латвию.
Сейчас же артист в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить латвийское гражданство.
Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества ждет, когда Барышников явится на ее заседание, чтобы в его присутствии принять решение о продвижении этого вопроса на рассмотрение в Сейме. Стало известно, что это может произойти в марте или даже раньше.
Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.
В 90-х артист организовал в Латвии концерт в память о матери, а в 2015-м – принял непосредственное участие в постановке спектакля Херманиса «Бродский/Барышников».
Прошедший год также ознаменовался громкой премьерой с участием танцовщика: в Латвийской Национальной опере был презентован спектакль «Письмо человеку», в котором артист выступил в главной роли.Еще по этой теме