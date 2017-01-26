В Латвии обсуждается вопрос о предоставлении гражданства легендарному балетмейстеру Михаилу Барышникову. Неужели всемирно известный артист вернется на историческую родину?

В настоящее время Сейм Латвии рассматривает предоставление гражданства Барышникову за особые заслуги перед страной. В свое время известный балетмейстер родился и вырос в Риге, окончил Рижское хореографическое училище.

После окончания хореографического училища в Ленинграде Барышников более семи лет служил в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. В это время талантливый танцовщик стал известен как на территории СССР, так и во всем мире. Он выступает на ведущих сценах страны, много гастролирует.

Реклама

В 1974 году произошел громкий скандал – Барышников стал так называемым невозвращенцем.

После гастролей в Канаде в составе труппы Большого театра он, вместо того чтобы вернуться домой, летит в США, дабы стать участником труппы Американского театра балета.

Барышников не раз заявлял, что нисколько не скучает по СССР (а впоследствии – по Латвии и России). Однако в декабре прошлого года, когда впервые был поднят вопрос о предоставлении артисту гражданства Латвии, он выразил свое согласие.











































Aizvērt Моноспектакль "Письмо человеку" с Михаилом Барышниковым Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Ieva Makare/LETA Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Проект постановления подали представители сразу всех шести парламентских фракций. Чиновники единогласно проголосовали за предоставление талантливому балетмейстеру и актеру возможности вернуться в Латвию.

Сейчас же артист в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить латвийское гражданство.

Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества ждет, когда Барышников явится на ее заседание, чтобы в его присутствии принять решение о продвижении этого вопроса на рассмотрение в Сейме. Стало известно, что это может произойти в марте или даже раньше.

Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

В 90-х артист организовал в Латвии концерт в память о матери, а в 2015-м – принял непосредственное участие в постановке спектакля Херманиса «Бродский/Барышников».









Aizvērt Спектакль Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" Jānis Deinats Jānis Deinats Jānis Deinats Jānis Deinats Jānis Deinats







Прошедший год также ознаменовался громкой премьерой с участием танцовщика: в Латвийской Национальной опере был презентован спектакль «Письмо человеку», в котором артист выступил в главной роли.























Aizvērt Михаил Барышников о новом моноспектакле "Письмо человеку" в Риге Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Еще по этой теме