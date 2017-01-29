Новый мэр Юрмалы обратилась к организаторам «Новой волны»

"Новая волна-2014" в Юрмале
 

"Новая волна-2014" в Юрмале. Фото: RIA Novosti

Благодаря международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который проходил в Юрмале на протяжении многих лет, курортный город повысил свою узнаваемость, как в самой Латвии, так и далеко за ее пределами. Об этом в эфире радио Baltkom заявила новоизбранный председатель Юрмальской думы Рита Спроге.

«Сначала я бы хотела сказать спасибо «Новой волне» за то, что они были, но теперь это уже история, к сожалению. Благодаря этому фестивалю наш город повысил свою узнаваемость. На «Новую волну» приезжало достаточно много зрителей из-за границы, представителей СМИ и все всегда прекрасно знали, где находится Юрмала. Так что, большое спасибо всем организаторам.

Теперь у нас все меняется. Немало желающих провести у нас свои фестивали. У нас появился новый прекрасный фестиваль, который проводит Лайма Вайкуле. Также не менее красивый фестиваль Инессе Галанте. Да, поменялся репертуар и музыка, но могу сказать, что все меняется только к лучшему. Новое -- это не значит что-то плохое», - сказала Спроге.

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