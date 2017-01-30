Православный хор «Благовест» презентует в Риге юбилейный альбом

9 февраля состоится презентация юбилейного диска Рижского православного камерного хора «Благовест» – «Вo Царствии Твоем». Этот 7-й по счету альбом хора посвящен 25-летнему юбилею творчества «Благовеста». Альбом выходит не только на CD, но и на виниле и включает ряд избранных композиций из репертуара хора, охватывающего широкий спектр произведений православной духовной музыки.

За 25 лет творческой деятельности под руководством Александра Брандавса, являющегося основателем «Благовеста» и его неизменным художественным руководителем, хор добился признания в ряде международных фестивалей и конкурсов, выпустил 7 альбомов и накопил серьезный опыт гастролей с программой русской духовной музыки по многим странам.

География «Благовеста» включает Бельгию, Францию, Италию, США, Данию, Россию, Польшу, Болгарию, Литву, Беларусь, Австрию, Великобританию, Грецию.

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«Благовест» продолжает активно расширять свой репертуар и знакомить слушателей с ранее неизвестными произведениями.

На 2017 год запланировано участие хора в ряде мероприятий в мире духовной музыки.

Презентация 7-го юбилейного альбома «Благовеста» состоится в помещениях Рижской Реформатской церкви (ул. Марсталю 10, Рига), где летом минувшего года происходила запись диска. Программа вечера включает концерт, который начнется в 19:00, и праздничный фуршет в 20:00.