Топ-10 самых популярных латвийских клипов в Youtube

 
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10 место - 3 745 549 просмотров

Фото: TVNET

Видеохостинг Youtube давно стал тем самым местом, где можно найти популярную, свежую и вообще любую музыку со всего мира. В последние годы соцсеть стала незаменимым инструментом и для прослушивания обычных аудио файлов, составив серьезную конкуренцию музыкальным онлайн-сервисам. Youtube позволяет составить объективное представление о том, что нравится слушателям. Именно туда мы отправились, для того, чтобы выяснить, какие клипы латвийских исполнителей стали настоящими хитами.

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Данные обработаны 2 февраля 2017 года.

1
10 место - 3 745 549 просмотров

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