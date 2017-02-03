Топ-10 самых популярных латвийских клипов в Youtube

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Видеохостинг Youtube давно стал тем самым местом, где можно найти популярную, свежую и вообще любую музыку со всего мира. В последние годы соцсеть стала незаменимым инструментом и для прослушивания обычных аудио файлов, составив серьезную конкуренцию музыкальным онлайн-сервисам. Youtube позволяет составить объективное представление о том, что нравится слушателям. Именно туда мы отправились, для того, чтобы выяснить, какие клипы латвийских исполнителей стали настоящими хитами.