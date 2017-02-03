Топ-10 самых популярных латвийских клипов в Youtube

Видеохостинг Youtube давно стал тем самым местом, где можно найти популярную, свежую и вообще любую музыку со всего мира. В последние годы соцсеть стала незаменимым инструментом и для прослушивания обычных аудио файлов, составив серьезную конкуренцию музыкальным онлайн-сервисам. Youtube позволяет составить объективное представление о том, что нравится слушателям. Именно туда мы отправились, для того, чтобы выяснить, какие клипы латвийских исполнителей стали настоящими хитами.
- Набирающая популярность латвийская группа показала «Воробушка в роли убийцы» 25 января 2017 г.
- Стало известно, кто поборется за участие в «Евровидении» от Латвии 13 января 2017 г.
- Латвия - не Москва: латышская певица в шоке от цен на лекарства 15 декабря 2016 г.
- Латвийский певец Стас Шуринс прошел в полуфинал шоу «Голос» в Германии 9 декабря 2016 г.
- Латвийский танцор Константин Зайц покинул шоу «Танцы» 27 ноября 2016 г.
- Попугаи и сила мысли: знаменитый латвийский иллюзионист раскрывает секреты 24 ноября 2016 г.
- Латвийские музыканты набирают миллионы просмотров в Youtube 21 ноября 2016 г.
- Латвийская группа Rest'Art презентовала видеоклип в стиле аниме 3 ноября 2016 г.
Данные обработаны 2 февраля 2017 года.
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