Некогда популярный актер Ивар Калныньш сейчас буквально пропал из поля зрения журналистов. Тем не менее, актеры нашли артиста и узнали, как он живет.

Ивар Калныньш получил бешеную известность, снявшись в таких фильмах как «ТАСС уполномочен заявить...» и «Зимняя вишня». Сейчас же артисту 68 лет, он не имеет звания даже заслуженного артиста, и уже больше года у него нет съемок. Ивар живет в Риге с женой, которая младше его на 30 лет, и воспитывает двух дочерей.

В молодости Калныньша часто звали работать в московские театры, однако артист отказывался.

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«Вся моя жизнь в Риге, я не смог оставить этот город. Да, приходится жить на две страны, очень часто бываю в Москве.

Раньше месяцами здесь жил, было очень много съемок, но последний год меня совсем не приглашают сниматься. Я уже свое отыграл, нет уже сюжетов для меня. Я к этому спокойно отношусь, без истерики.

Играю в рижском театре, в антрепризных спектаклях, занимаюсь музыкой, все свободное время посвящаю жене и дочкам, так что скучать не приходится», – цитирует Калныньша «Собеседник».

До сих пор у Ивара нет в Москве собственного жилья.

«Я не Жерар Депардье – не путайте! Мне квартиры в Грозном и Саранске не дарят. Хотя Россию очень люблю. С Москвой у меня многое связано. Был там месяц назад и подумал, что лет 25 назад даже не мог себе представить, как все резко изменится.

Город практически заново отстроили, сколько новых строений – это завораживает! Мне нравится Москва своим ритмом, она всегда бурлит, это какой-то неповторимый мегаполис», – признался популярный актер.

Ивар высказал свое мнение относительно качества современного российского кино. Он отметил: «С одной стороны, прекрасно, что прогресс перевел все с пленок на цифру и теперь есть возможность делать много всего на компьютерах. С другой –

российское кино последнее время стало все больше походить на американское, стало перенимать их манеры, что для меня очень странно. К сожалению, стали мало экранизировать классику, снимают развлекухи, чтобы заработать побольше.

Но мне кажется, что нам всем очень не хватает духовности».

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