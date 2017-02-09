Рай на Земле существует! Латвийский миллионер воплотил в жизнь свою мечту

Айварс Звирбулис
 

Айварс Звирбулис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Мы так сильно погрязли в урбанизации, что идея жизни на лоне природы в гармонии с ней и окружающим миром кажется чем-то хорошо забытым и устаревшим. Тем не менее, даже на этой настрадавшейся от человеческого воздействия планете есть оазисы красоты, жизни и чистоты.

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Находится этот жилой заповедник в нашей стране, в 12 км от города Цесис и 80 км от Риги.

Автором и спонсором проекта стал латвийский миллионер, по совместительству архитектор, Айварс Звирбулис. Предприимчивый бизнесмен приобрел 30 000 га леса в холмистой местности и, тщательно спланировав проект эко-поселения, в 1997 году постепенно начал претворять его в жизнь. Основатель называет свое детище не иначе, как «рай на земле».

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На территории поселка Аматциемс 300 домов.

Строения здесь исключительно из экологически чистых природных материалов. Кроме того, каждому дому принадлежит участок, на котором есть небольшое озеро и лес. Вокруг тишина, свежий воздух, пение птиц и полное единение с природой.

Несмотря на чистоту и первозданность этого места, в эко-поселке есть все для полноценного проживания: под корнями деревьев пролегает канализация, имеются источники электроэнергии и возможность пользоваться сетью Интернет.

Обогрев домов осуществляется, в основном, геотермальными тепловыми насосами. Такая техника оснащена скважиной 90–100 м, преобразующий энергию земли в тепло. Этого достаточно для отопления и обеспечения горячей водой.

И только в холодные зимние дни местные жители прибегают к розжигу камина, которым также оснащен каждый дом.

Так выглядит Аматциемс зимойТак выглядит Аматциемс зимой. Фото: Publicitātes foto / Publicitātes foto

По словам самого Звирбулиса, решение воплотить в жизнь грандиозный проект родилась из чисто эгоистических побуждений - здесь живет вся его семья. Люди, живущие в Аматциемсе, должны соблюдать особые правила, но это никого не пугает. Главное, чтобы человек мог мирно сосуществовать с природой и животными.

Технологии, которые используются тут для комфорта, не нарушают общую идею экологичности.

Здесь нет заборов, шумных соседей и собак на цепях. В траве Аматциемса живут светлячки, на деревьях поют птицы, а на пруду квакают лягушки. Человек здесь находит гармонию с природой и самим собой.

Кто-то может себе позволить проживать здесь круглый год, а некоторые приезжают отдохнуть от городского шума. Известно, что среди многих других известных людей, домик в эко-поселении приобрела и российская актриса Чулпан Хаматова.

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