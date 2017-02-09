Рай на Земле существует! Латвийский миллионер воплотил в жизнь свою мечту

Мы так сильно погрязли в урбанизации, что идея жизни на лоне природы в гармонии с ней и окружающим миром кажется чем-то хорошо забытым и устаревшим. Тем не менее, даже на этой настрадавшейся от человеческого воздействия планете есть оазисы красоты, жизни и чистоты.

Находится этот жилой заповедник в нашей стране, в 12 км от города Цесис и 80 км от Риги.

Автором и спонсором проекта стал латвийский миллионер, по совместительству архитектор, Айварс Звирбулис. Предприимчивый бизнесмен приобрел 30 000 га леса в холмистой местности и, тщательно спланировав проект эко-поселения, в 1997 году постепенно начал претворять его в жизнь. Основатель называет свое детище не иначе, как «рай на земле».

Реклама

На территории поселка Аматциемс 300 домов.

Строения здесь исключительно из экологически чистых природных материалов. Кроме того, каждому дому принадлежит участок, на котором есть небольшое озеро и лес. Вокруг тишина, свежий воздух, пение птиц и полное единение с природой.

Несмотря на чистоту и первозданность этого места, в эко-поселке есть все для полноценного проживания: под корнями деревьев пролегает канализация, имеются источники электроэнергии и возможность пользоваться сетью Интернет.

Обогрев домов осуществляется, в основном, геотермальными тепловыми насосами. Такая техника оснащена скважиной 90–100 м, преобразующий энергию земли в тепло. Этого достаточно для отопления и обеспечения горячей водой.

И только в холодные зимние дни местные жители прибегают к розжигу камина, которым также оснащен каждый дом.

Так выглядит Аматциемс зимой. Фото: Publicitātes foto / Publicitātes foto

По словам самого Звирбулиса, решение воплотить в жизнь грандиозный проект родилась из чисто эгоистических побуждений - здесь живет вся его семья. Люди, живущие в Аматциемсе, должны соблюдать особые правила, но это никого не пугает. Главное, чтобы человек мог мирно сосуществовать с природой и животными.

Технологии, которые используются тут для комфорта, не нарушают общую идею экологичности.

Здесь нет заборов, шумных соседей и собак на цепях. В траве Аматциемса живут светлячки, на деревьях поют птицы, а на пруду квакают лягушки. Человек здесь находит гармонию с природой и самим собой.

Кто-то может себе позволить проживать здесь круглый год, а некоторые приезжают отдохнуть от городского шума. Известно, что среди многих других известных людей, домик в эко-поселении приобрела и российская актриса Чулпан Хаматова.

Еще по этой теме