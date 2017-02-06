Объявлен набор на участие в конкурсе «Таланты Инессы Галанте»

Этой весной уже четвертый год подряд в Латвии пройдет конкурс молодых талантов классической музыки «Таланты Инессы Галанте», подать заявки на участие в котором до 27 февраля приглашаются дети и молодежь – вокалисты и музыканты, играющие на клавишных, струнных, а также духовых и ударных инструментах со всей Латвии. Конкурс проходит при поддержке Благотворительного фонда банка Rietumu.

«Уже в четвертый раз у нас будет уникальная возможность послушать молодых и подающих большие надежды талантливых музыкантов со всей Латвии. Каждый год, слушая их выступления, мы все больше убеждаемся в том, что миссия нашего Фонда – помогать профессиональному росту молодых музыкантов, практикуя индивидуальный подход в работе с каждым, – крайне важна и значима.

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а период существования конкурса Фонд Инессы Галанте помог большому количеству талантливых музыкантов приобрести опыт выступления на «большой» сцене и в дальнейшем добиться побед на латвийских и международных конкурсах.

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Творческий энтузиазм и самоотверженная работоспособность юных дарований будут поощрены возможностью посетить различные мастер-классы, международные конкурсы, а также приобрести музыкальные инструменты, которые необходимы для дальнейшего творческого развития. Кроме этого, уже во второй раз денежными призами будут отмечены колоссальные заслуги преподавателей, которые вкладывают в учеников не только знания, но и душу», - рассказывает директор «Фонда Инессы Галанте» Диана Галанте.

Традиционно конкурс пройдет в три этапа. До 27 февраля включительно претендентам необходимо заполнить анкету участника в электронной форме и прислать ссылку на YouTube с видеозаписью их музыкального выступления. Присланные видео-заявки будет оценивать жюри, и далее участники, получившие наивысшую оценку, будут приглашены принять участие в следующем этапе конкурса – полуфинале.

В полуфинале, который состоится в Вентспилсе (7.04.2017), Риге (8-9.04.2017) и Даугавпилсе (10.04.2017) участники выступят с двумя контрастными произведениями, исполнение которых также будет оценивать жюри конкурса. Во время финала, который состоится 6 мая в зале «Ziedoņa zāle» Латвийской Национальной Библиотеки, соберутся самые успешные участники конкурса - полуфиналисты, и исполнят два контрастных произведения по своему выбору.

При оценивании музыкальных талантов компетентное жюри уделит особое внимание яркости личности и художественной ценности исполнителя, соответствию выбранного музыкального репертуара, а также сценическим навыкам музыканта.

Как и в предыдущие годы, с середины марта на официальном сайте конкурса начнется публичное голосование, по завершению еоторого исполнитель, заручившийся наибольшей поддержкой зрителей, станет обладателем специального приза зрительских симпатий.

Победителям конкурса вручат дипломы и денежные призы в размере 400 евро (1-ое место), 200 евро (2-ое место) и 100 евро (3-е место), а также учебные стипендии в размере 600 евро каждому. Кроме этого, обладатель первого места получит приглашение выступить на летнем фестивале «Summertime – приглашает Инесса Галанте» в концертном зале «Дзинтари».

Яркие и выдающиеся участники конкурса также будут приглашены принять участие в концертах, организуемых Фондом Инессы Галанте, и мастер-классах под руководством всемирно признанных артистов.

Учитывая неоценимый вклад преподавателей в развитие музыкального таланта у молодых исполнителей, для педагогов предусмотрены особые призы: от пригласительных на фестиваль «Summertime – приглашает Инесса Галанте» и других поощрительных призов до денежных премий преподавателям лучших участников и лауреатов конкурса.

С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте www.inesesgalantestalanti.lv.

За актуальной информацией следите на официальной странице конкурса в социальной сети Facebook «Ineses Galantes Fonds».