В Риге и Вентспилсе состоятся большие концерты популярного проекта Riga Stand Up

 

Фото: Пресс-фото

24 февраля в Риге и 25 февраля в Вентспилсе состоятся двухчасовые концерты Riga Stand Up.

Стендап – наиболее актуальное и быстро развивающееся направление юмора на пост-совестком пространстве. Многие до сих пор считают, что стендап - это экзотическое явление для наших широт и увидеть профессиональных стендаперов латвийцы могут, разве что, на российских телеканалах, Ютуб и раз в год на большом концерте Павла Воли в Арена Рига.

Между тем,

проекту Riga Stand Up в этом феврале исполняется уже год.

С февраля 2016-го состоялось 5 больших отчётных концертов Riga Stand Up, 2 юмористических соревнования Riga Comedy Fight, где латвийские комики боролись за ценные призы, а также около 20 «открытых микрофонов», в которых мог принять участие любой желающий и где артисты проверяли свой новый материал.

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В общей сложности, в проекте уже приняло участие более 50 стендап-комиков из Риги, Елгавы, Даугавпилса, Вентспилса, Вильнюса, Минска, Киева, Одессы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Ташкента. Концерты и открытые микрофоны посетило около 2000 рижан и гостей столицы. Проект заработал известность и признание как в Латвии, так и за рубежом.

Так что же такое Riga Stand Up? Как заявляют создатели и руководители Riga Stand,

главной целью проекта является развитие направления стендап в Прибалтике, а также популяризация Риги как современного города с развитой культурой отдыха и развлечений.

Также приоритетом является создание открытой площадки для местных артистов, где они могут расти, прогрессировать и экспериментировать в своём творчестве. В каждом большом концерте неизменно принимают участие местные представители, которые совершенно не теряются на фоне зарубежных гостей.

Очень важно, что проект постоянно развивается и расширяется. 25 февраля Riga Stand Up впервые выбирается за пределы столицы и порадует качественным юмором жителей Вентспилса. До этого уже состоялись концерты меньшего масштаба в Юрмале и Даугавпилсе. Конечно, прогресс невозможен без поддержки друзей и партнёров. И за прошедший год рижский стендап успел подружиться с такими известными брендами как Mathax, Optibet, интернет-шоу ThisIsХорошо, радио SWH+, кинотеатр Cinamon, движением уличного спорта Ghetto Games, развлекательный центр Fantasy Park и многими другими.

Ещё один важнейший фактор – регулярность.

Каждый месяц организаторы проводят в Риге от 2 до 4 бесплатных Открытых микрофонов, где каждый может попробовать себя на сцене. Раз в 2 месяца проводится большой концерт, а также чемпионат Латвии по юмору - Riga Comedy Fight с ценными призами для победителей.

Создатели проекта открыто говорят о своих планах на ближайшее будущее. Их основная цель – сделать масштабные юмористические мероприятия во всех крупных городах Латвии. Причем достигнуть этой цели планируется уже в течение этого года.

Если же говорить о ближайших концертах, то открытие сезона 2017 решено сделать максимально масштабным – в концертах 24 и 25 февраля примут участие 9 профессиональных комиков из 4 стран: России, Украины, Беларуси и Латвии, в том числе финалисты исторического последнего сезона Comedy Battle на ТНТ – Наталья Гарипова (Киев) и Павел Дедищев (Курск).

Организаторы особо подчёркивают, что даже если вы не очень знакомы с жанром стендап, стоит всего один раз прийти на концерт, чтобы окунуться в него с головой.

Если Вас заинтересовал проект и Вы хотели бы узнать больше о рижском стендапе, заходите на официальную страницу Riga Stand Up на Facebook.

Там Вы найдёте подробную информацию о всех прошедших и предстоящих мероприятиях, а также фотоотчёты, контакты участников и организаторов, розыгрыши специальных призов, интересные статьи о стендапе и многое другое.


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