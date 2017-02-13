Андрис Нелсонс. Фото: REUTERS/Scanpix

Латышский дирижер Андрис Нелсонс во второй раз стал лауреатом «Grammy» с возглавляемым им Бостонским симфоническим оркестром. Церемония награждения состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Награда дирижеру вручена за изданный звукозаписывающей компанией «Deutsche Grammophon» альбом «Шостакович: под тенью Сталина - симфонии № 5, 8 и 9». В категории «Лучшее оркестровое выступление» на награду претендовал еще один латышский дирижер - Марисс Янсонс. Реклама В прошлом году Нелсонс был удостоен «Grammy» за альбом «Шостакович: под тенью Сталина - Симфония № 10».