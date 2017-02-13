Инесса Галанте приглашает на традиционный ежегодный пасхальный концерт

В канун Пасхи, 12 апреля, в 19.00 в Домском соборе состоится ежегодный концерт «Инесса Галанте и друзья. Agnus Dei». По традиции, в этот вечер выдающиеся исполнители классической музыки, в числе которых оперная дива Инесса Галанте, контратенор Сергей Егерс, органист Айварс Калейс, а также лауреаты конкурса «Таланты Инессы Галанте» представят слушателям традиционную для пасхальных дней духовную музыку.

«Инесса Галанте и ее друзья — артисты и молодые таланты - много выступают в разных городах Латвии, чтобы каждый житель нашей страны мог услышать высококачественную музыку и увидеть ее выдающихся исполнителей. Также цикл концертов дает великолепную возможность лауреатам конкурса «Таланты Инессы Галанте» получить опыт концертных выступлений. Я абсолютно уверена, что музыка объединяет людей и сердца», - рассказала Диана Галанте, директор Фонда Инессы Галанте.

Фонд Инессы Галанте уделяет большое внимание популяризации музыки и культуры, с каждым годом приобщая все больше слушателей. Представители фонда отмечают, что

их основная цель – сделать музыку – оперу, легкую классику, мировую музыку, инструментальные и джазовые композиции – доступной для всех желающих, вне зависимости от пола, возраста и социального положения.

С этой целью Фонд Инессы Галанте уже не первый год прицельно занимается благотворительностью, приглашая на свои концерты пожилых людей, инвалидов, детей из детских домов и малообеспеченных семей.

Концерт «Инесса Галанте и Друзья. Agnus Dei» состоится 12 апреля в 19:00 в Домском соборе. Билеты от 10 евро в кассах Biļešu Paradīze.

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