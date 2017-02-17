Реновация эстрады Межапарка затянется: Праздник песни придется перенести

Большая эстрада Межапарка
 

Большая эстрада Межапарка. Фото: Evija Trifanova / LETA

Вторая очередь перестройки Большой эстрады в Межапарке будет закончена к ноябрю 2020 года, а для концертов эстрада будет доступна летом 2021 года, заявил на встрече департамента собственности Рижской думы с организаторами мероприятий директор департамента Олег Буров.

Он сообщил, что летом 2018 года после Вселатвийского праздника песни здание эстрады снесут и начнут строить новое.

Если летом 2020 года сцена не будет готова, организаторам школьного Праздника песни, возможно, придется переносить его на 2021 год, заявила директор Латвийского национального центра культуры Сигне Пуяте.

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Автор проекта перестройки эстрады Юрис Пога рассказал, что деревянная трибуна будет строиться с бетонными ступеньками и рассчитана на 9940 хористов. Трибуна может использоваться и как место для зрителей при помощи демонтируемых кресел.

В зоне зрителей предусмотрено 30 тыс. сидячих и 60 тыс. стоячих мест.

Под сценой будут помещения на четырех уровнях, в частности, раздевалки для артистов, помещения для приготовления еды, экспозиционные помещения, администрация.

Как сообщалось, первая очередь реконструкции Большой эстрады обойдется в 23 млн евро и начнется этим летом.

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