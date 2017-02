Песня Аминаты прошла в финал литовского отбора «Евровидения»

Также, как и в Латвии, в соседней Литве сейчас полным ходом идет национальный отбор вокального конкурса «Евровидение». Одной из претенденток на победу стала песня Аминаты I'm like a Wolf, которую латвийская певица написала в соавторстве с Каспарсом Ансонсом. Исполняет композицию Аисте Пилвелите.

Песня I'm like a Wolf прошла уже несколько этапов отбора, попав в четверку финалистов. Латвийские претенденты на победу также стали известны в минувшее воскресенье, поэтому у нас есть возможность сравнить лучшие композиции для «Евровидения-2017» от нашей страны и Литвы уже сейчас.

Конкурентами Аисте стали Иева Засимаускаите с песней You Saved Me, Саша Сонг с композицией Never Felt Like This Before и Грета Зазза с Like I Love You.

В свою очередь, Латвию на «Евровидении» в Киеве представит кто-то из четырех финалистов, отобранных зрителями и жюри, а кто именно, станет известно уже 26 февраля.

Стоит отметить, что букмекеры называют лидером группу Triana Park с песней Line.

