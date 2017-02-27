Срок подачи заявок на конкурс «Таланты Инессы Галанте» продлен до 5 марта!

 

Фото: Пресс-фото

Этой весной уже в четвертый раз при поддержке Благотворительного фонда банка Rietumu пройдет конкурс молодых талантов классической музыки «Таланты Инессы Галанте». В нынешнем году в связи с повышенным интересом к конкурсу было принято решение продлить срок приема заявок до 5 марта!

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«С каждым проведенным конкурсом интерес к классической музыке со стороны молодых людей возрастает – мы это видим как по количеству присланных заявок, так и по числу положительных отзывов со стороны участников и преподавателей.

На волне такого интереса мы решили продлить сроки регистрации, чтобы дать возможность большему числу желающих попробовать свои силы в музыкальной борьбе.

Заявки на следующие конкурсные категории – вокальное искусство, игра на струнном, духовом, ударном инструменте, игра на фортепиано – принимаются до 5 марта», - рассказала патронесса конкурса Инесса Галанте.

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Организаторы отмечают, что за время конкурсного отбора участники и их педагоги неоднократно обращались к ним с просьбами и вопросами относительно условий проведения конкурса и подачи заявок, поэтому было принято решение предоставить возможность подготовить видеоматериалы для участия в конкурсе в течение еще одной дополнительной недели. Для того, чтобы принять участие в конкурсе,

следует до 24:00 5 марта в электронном виде прислать видеолинк (YouTube) с записью свободно выбранной программы продолжительностью до 10 минут,

а также заполнить анкету на сайте конкурса.

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Фото: Пресс-фото

Для участия в конкурсе нет возрастных ограничений – заявок ждут от всех молодых и талантливых вокалистов, струнников, духовиков, ударников и пианистов. Кроме этого,

чтобы вновь встретиться и оценить профессиональный рост молодых артистов, к участию приглашаются и конкурсанты прошлого года.

Результаты первого отборочного тура конкурса будут объявлены на домашней странице www.inesesgalantestalanti.lv 13 марта.


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