Тамара Рутковская выпустила мотивационный клип к 8 марта

 

Фото: пресс-фото

Латвийская певица и продюсер Тамара Рутковская выпустила видео к новой песне Explore. Главная идея композиции – напомнить людям о том, что в любых обстоятельствах нужно верить в себя, решаться на рискованные поступки и жить «на полную катушку». Клип был снят в активном стиле во время путешествия по солнечной Испании.

«Эта песня – в первую очередь обращение к самой себе. Часто мы откладываем на потом то, что можно сделать сейчас, не верим в себя, боимся выйти из зоны комфорта. А потом оказывается слишком поздно и находится куча причин, чтобы не делать ничего.

Мы начинаем жалеть себя и жаловаться на обстоятельства. Нужно просто заставить себя сделать шаг, один раз совершить над собой усилие, и ты увидишь, что всё получается и жизнь прекрасна», – говорит Тамара Рутковская.

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Не случайно релиз клипа приурочен к 8 марта – в этот день каждая женщина хочет почувствовать себя счастливой, быть прекрасной и любимой. И очень важно сохранить это ощущение и в другие дни, ведь с окончанием праздников люди не становятся менее прекрасными.

Большая часть кадров в клипе намеренно была снята в стиле непрекращающегося движения на спортивную камеру GoPro, таким образом его создатели постарались передать интенсивный темп современной жизни.

Дебютный альбом Тамары Рутковской Be Yourself («Будь собой») вышел в конце 2016 года. В него вошли 14 авторских композиций на английском языке. Explore – уже четвертый клип с этого альбома. Посмотреть его можно на сервисах YouTube и Vimeo.

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