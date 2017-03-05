Как латвийский певец Микс Дукурс отдыхает с семьей в Тенерифе

Микс Дукурс. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Латвия в этом году теплой погодой не балует, поэтому многие знаменитости решили не дожидаться весну, а взять чемоданы и отправиться отдохнуть в теплые страны. Известный латвийский певец Микс Дукурс стал одним из счастливчиков, которые вместо пасмурного неба наслаждаются обжигающими лучами солнца и плавают в южном море. Исполнитель отправился на Тенерифе вместе с женой Паулой, годовалым сыном Френклином, сестрой и родителями. Смотри семейные фото с теплого испанского острова!