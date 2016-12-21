Невеста Артусса Кайминьша владеет гипнозом

В прошлом году депутат Сейма Артусс Кайминьш сделал предложение своей возлюбленной Наталии Бартушевич. О невесте политика известно немногое: она работает в развлекательной сфере и учится в Рижском университете им. Страдиня на отделении психологии. Но, как оказалось, планы девушки на будущее более, чем серьезные. Совсем недавно Наталия получила сертификат по гипнозу.
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Обычно вечера Бартушевич проходят на работе в рижском клубе Coyote Fly, а дневное время она посвящает получению новых навыков.
Как сообщает журнал Kas Jauns, недавно в своем аккаунте Наталия поделилась важными достижениями - успешным окончанием практики в университете и прохождением курсов «Гипноз: современные технологии. Эриксоновский гипноз», после 120 часов занятий получив сертификат International Coaches Union.
Эриксоновский гипноз – это «мягкий» гипноз. Во время такого гипноза человек остается в бодрствующем состоянии: он видит, слышит и чувствует. Но его внимание временно направлено не во внешний мир, а на внутренние переживания. При этом человек сам способен входить в такое состояние.
Человек, освоивший эриксоновский гипноз, может использовать его для улучшения качества жизни, эффективных самовнушений и развития творческих способностей.
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