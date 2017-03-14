Аминате не хватило совсем немного, чтобы ее хит боролся за победу на «Евровидении»

Песня I'm like a Wolf, написанная латвийской певицей и автором Аминатой Савадого, дошла до национального отбора «Евровидения» в Литве, но заняла второе место.

Одной из претенденток на победу литовского отбора стала песня Аминаты I'm like a Wolf, которую латвийская певица написала в соавторстве с Каспарсом Ансонсом. Исполнила композицию Аисте Пилвелите.

Реклама

Композиция заняла второе почетное место, а победителем и представителем своей страны на международном конкурсе стала группа Fusedmarc с песней Rain of Revolution.

Напомним, что Латвию на конкурсе «Евровидение» в Киеве представит группа Triana Park с песней Line, официальное видео на которую было представлено 13 марта.

































Aizvērt Сольный концерт Аминаты Red Moon в Palladium Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Еще по этой теме