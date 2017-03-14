Аминате не хватило совсем немного, чтобы ее хит боролся за победу на «Евровидении»

Амината
 

Амината. Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Песня I'm like a Wolf, написанная латвийской певицей и автором Аминатой Савадого, дошла до национального отбора «Евровидения» в Литве, но заняла второе место.

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Одной из претенденток на победу литовского отбора стала песня Аминаты I'm like a Wolf, которую латвийская певица написала в соавторстве с Каспарсом Ансонсом. Исполнила композицию Аисте Пилвелите.

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Композиция заняла второе почетное место, а победителем и представителем своей страны на международном конкурсе стала группа Fusedmarc с песней Rain of Revolution.

Напомним, что Латвию на конкурсе «Евровидение» в Киеве представит группа Triana Park с песней Line, официальное видео на которую было представлено 13 марта.

Сольный концерт Аминаты Red Moon в Palladium

Фото: Сольный концерт Аминаты Red Moon в Palladium0

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