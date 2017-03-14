Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция

32-летняя дочь бывшего премьер-министра Латвии Эйнарса Репше Мадара поделилась важной информацией о предстоящих событиях в своей жизни. В соцсети женщина сообщила, что готовится к тяжелой операции. Уже 20 марта Мадара ляжет под скальпель, после чего ей предстоит реабилитация длиною в целый год.

Сообщение о скорой госпитализации опубликовала сама Мадара на личной странице в Facebook. По ее словам, время летит и до хирургического вмешательства осталось несколько дней. Женщина не скрывает, что напугана и взволнована, но в то же время счастлива, что все наконец состоится.

Ожидаемая операция уже четвертое серьезное хирургическое вмешательство за последние два года, и, по словам Репше, не последнее.

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Мадара настроена оптимистично, так как оперировать будет опытный хирург, но возможные осложнения непредсказуемы и длительное восстановление ее беспокоят.

Многие друзья и знакомые поддержали женщину, выразив надежду, что все пройдет благополучно.

Информация о проблемах со здоровьем у Мадары, которая уже несколько лет проживает в Голландии, появились полтора года назад, сообщает портал Kas Jauns.

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