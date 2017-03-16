Известный музыкант ушел от дочери Валерия Малыгина к жене

Марцис Юдзис
 

Марцис Юдзис. Фото: Эвия Трифанова/LETA

Музыкант и участник групп Dzelzs vilks и Ryga Марцис Юдзис прошлым летом оставил свою семью и начал отношения с дочкой владельца предприятия Olainfarm Валерия Малыгина Ириной. Спустя некоторое время мужчина поменял решение и снова вернулся к супруге.

В жизни Марциса начался новый этап и теперь он не хочет ворошить прошлое, сообщает издание Kas Jauns. Роман с Ириной завершен, а музыкант стремится возобновить теплые отношения с супругой Рутой.

Юдзис считает, что практически у каждой пары бывают критические моменты, и их нужно рассматривать как важные жизненные уроки.

Реклама

Стоит отметить, что супруга положительно относится к возвращению Марциса в семью и готова быть с ним - в любви и прощении. У Марциса с Рутой двое общих детей, а в законном браке они прожили восемь лет.

Вечеринка в честь 30-летия Элины Дзелме

Фото: Вечеринка в честь 30-летия Элины Дзелме0

Напомним, сначала Юдзис скрывал свои отношения с Ириной - на культурные мероприятия молодые люди приходили отдельно.

Впервые вместе пара появилась на праздновании 30-летия Элины Дзелме, которое прошло в юрмальском особняке миллионера Валерия Малыгина.

Тогда влюбленные весь вечер провели вместе, не скрывая взаимной симпатии.

Свадьба актрисы Элины Дзелме и миллионера Валерия Малыгина

Фото: Свадьба актрисы Элины Дзелме и миллионера Валерия Малыгина0

Еще по этой теме
Миллионер Малыгин устроил «бомж-вечеринку» в честь юбилея возлюбленной

Миллионер Малыгин устроил «бомж-вечеринку» в честь юбилея возлюбленной

Фото: Миллионер Малыгин с возлюбленной отдыхает в Таиланде

Фото: Миллионер Малыгин с возлюбленной отдыхает в Таиланде

Глава Olainfarm Валерий Малыгин изменил завещание

Глава Olainfarm Валерий Малыгин изменил завещание


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR
Дом
Дом, Spilve, 235000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Вспышка «болезни легионеров» - младенец уже месяц в больнице Новости

Вспышка «болезни легионеров» - младенец уже месяц в больнице

Проверял дом на наличие термитов,но обнаружил нечто более жуткое Hi-Tech

Проверял дом на наличие термитов,но обнаружил нечто более жуткое

Лицо правосудия: Сеть обсуждает «дикий макияж» украинской судьи Wo&Men

Лицо правосудия: Сеть обсуждает «дикий макияж» украинской судьи

Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть Wo&Men

Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть

Мать оставила гимнастку на улице,прикарманив награды и деньги Новости

Мать оставила гимнастку на улице,прикарманив награды и деньги

В Латвии

Отношения

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 