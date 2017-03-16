Известный музыкант ушел от дочери Валерия Малыгина к жене

Музыкант и участник групп Dzelzs vilks и Ryga Марцис Юдзис прошлым летом оставил свою семью и начал отношения с дочкой владельца предприятия Olainfarm Валерия Малыгина Ириной. Спустя некоторое время мужчина поменял решение и снова вернулся к супруге.
В жизни Марциса начался новый этап и теперь он не хочет ворошить прошлое, сообщает издание Kas Jauns. Роман с Ириной завершен, а музыкант стремится возобновить теплые отношения с супругой Рутой.
Юдзис считает, что практически у каждой пары бывают критические моменты, и их нужно рассматривать как важные жизненные уроки.
Стоит отметить, что супруга положительно относится к возвращению Марциса в семью и готова быть с ним - в любви и прощении. У Марциса с Рутой двое общих детей, а в законном браке они прожили восемь лет.
Напомним, сначала Юдзис скрывал свои отношения с Ириной - на культурные мероприятия молодые люди приходили отдельно.
Впервые вместе пара появилась на праздновании 30-летия Элины Дзелме, которое прошло в юрмальском особняке миллионера Валерия Малыгина.
Тогда влюбленные весь вечер провели вместе, не скрывая взаимной симпатии.Еще по этой теме