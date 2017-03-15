Не хуже суперзвезд: Латвийская группа сняла клип в формате 360 градусов

Популярная латвийская группа Astro'n'out выпустила новую видеоработу на песню Gaisma из альбома Urda, использовав новейшие технологии. Клип был снят в формате панорманого видео.
- Наши люди в Голливуде: Латвийский актер снялся в «Игре престолов» сегодня
- Стала известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга вчера
- Прогнозы букмекеров: какие шансы на победу в «Евровидении» у Латвии? 13 марта 2017 г.
- Максим Галкин блеснул знаниями о Латвии на шоу «Кто хочет стать миллионером?» 22 февраля 2017 г.
На этой неделе своих поклонников порадовала не только группа Triana Park, которая презентовала официальное видео на песню Line, с которой представит Латвию на «Евровидении», но и не менее известный коллектив Astro'n'out, создавшая по-настоящему сенсационный клип.
В соцсети Facebook музыканты опубликовали видео в формате 360 градусов. Клип был снят в Видземском концертном зале «Цесис» Эдуардом Лакисом.
Отметим, что в музыкальной индустрии Латвии первой группой, снявшей клип в современном формате 360 градусов, стала Pieneņu Vīns в 2015 году.
Напомним, первым русскоязычным панорамным видеоклипом стала работа на песню Noize MC c символичным названием Yes Future!, выпущеная в 2012 году.
Еще по этой теме