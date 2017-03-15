Не хуже суперзвезд: Латвийская группа сняла клип в формате 360 градусов

Популярная латвийская группа Astro'n'out выпустила новую видеоработу на песню Gaisma из альбома Urda, использовав новейшие технологии. Клип был снят в формате панорманого видео.

На этой неделе своих поклонников порадовала не только группа Triana Park, которая презентовала официальное видео на песню Line, с которой представит Латвию на «Евровидении», но и не менее известный коллектив Astro'n'out, создавшая по-настоящему сенсационный клип.

В соцсети Facebook музыканты опубликовали видео в формате 360 градусов. Клип был снят в Видземском концертном зале «Цесис» Эдуардом Лакисом.

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Отметим, что в музыкальной индустрии Латвии первой группой, снявшей клип в современном формате 360 градусов, стала Pieneņu Vīns в 2015 году.

Напомним, первым русскоязычным панорамным видеоклипом стала работа на песню Noize MC c символичным названием Yes Future!, выпущеная в 2012 году.

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