Не хуже суперзвезд: Латвийская группа сняла клип в формате 360 градусов

Группа Astro'n'out
 

Группа Astro'n'out. Фото: Mārtiņš Otto

Популярная латвийская группа Astro'n'out выпустила новую видеоработу на песню Gaisma из альбома Urda, использовав новейшие технологии. Клип был снят в формате панорманого видео.

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На этой неделе своих поклонников порадовала не только группа Triana Park, которая презентовала официальное видео на песню Line, с которой представит Латвию на «Евровидении», но и не менее известный коллектив Astro'n'out, создавшая по-настоящему сенсационный клип.

В соцсети Facebook музыканты опубликовали видео в формате 360 градусов. Клип был снят в Видземском концертном зале «Цесис» Эдуардом Лакисом.

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Отметим, что в музыкальной индустрии Латвии первой группой, снявшей клип в современном формате 360 градусов, стала Pieneņu Vīns в 2015 году.

Напомним, первым русскоязычным панорамным видеоклипом стала работа на песню Noize MC c символичным названием Yes Future!, выпущеная в 2012 году.

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