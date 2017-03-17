Вечером, 16 марта, в концертном зале Palladium свой новый сольный альбом Digital Church представила одна из самых ярких представительниц латвийской сцены Линда Лин.
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24 ноября 2016 года певица презентовала первый сингл Beyond Velvet Skin, а сама пластинка появилась на радио и в интернет-пространстве 11 января.
Стоит отметить, что выход видеоработы Beyond Velvet Skin ознаменовался скандалом. Клип частично был снят в лютеранском храме в Валмиере. Кадры вызвали негодование лютеранской общины, так как в ролике присутствуют кадры однополой и плотской любви, сообщает Kas Jauns.
Правда, именно в храме непристойных сцен снято не было - в эпизодах певица просто играет на органе и ходит между креслами.
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