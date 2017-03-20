Лидер группы Prāta vētra Ренарс Кауперс сменил место жительства

Гордость Елгавы - солист культовой латвийской группы Prāta vētra какое-то время назад принял решение переехать из родного города. Выбор музыканта пал на Лиепаю. Несмотря на то, что певец недавно сменил место жительства, в субботу, 18 марта на торжественной церемонии «Большой янтарь» (Lielais dzintars) ему вручили почетный титул «Лиепайчанин года».

В прошлом году на лиепайском стадионе «Даугава» прошел большой сольный концерт группы Prāta vētra, на который со всей Латвии съехолось более 28 тысяч зрителей.

ЧИТАЙ НА TVNET: Концерт Prāta vētra в Лиепае собрал 28 000 зрителей

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Aizvērt Тысячи людей посетили концерт Prāta vētra в Лиепае Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme Inga Plūme







Певец рассказал изданию liepajniekiem.lv, что его, по-крайней мере, частично можно назвать лиепайчанином, так как он старается проводить с семьей в городе как можно больше времени.

«В списке желаний нашей семьи было три города, где мы хотели бы жить: Лос-Анджелес, Токио и Лиепая. В голосовании победила именно Лиепая», - рассказал он порталу.

Одной из причин такого выбора послужило то, что супруга музыканта родом из города ветра. Ранее Кауперс 20 лет жил в латвийской столице.

«У нашей семьи начался активный «лиепайский» период. Здесь новые друзья, новые увлечения. И ничто не контрастирует, так как я благодарен всем городам, где жил и которые формировали меня», - заключил Ренарс.



























Aizvērt Prāta Vētra и Musiqq выступили на "Музыкальном банке - 2016" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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