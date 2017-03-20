Лидер группы Prāta vētra Ренарс Кауперс сменил место жительства

Гордость Елгавы - солист культовой латвийской группы Prāta vētra какое-то время назад принял решение переехать из родного города. Выбор музыканта пал на Лиепаю. Несмотря на то, что певец недавно сменил место жительства, в субботу, 18 марта на торжественной церемонии «Большой янтарь» (Lielais dzintars) ему вручили почетный титул «Лиепайчанин года».
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В прошлом году на лиепайском стадионе «Даугава» прошел большой сольный концерт группы Prāta vētra, на который со всей Латвии съехолось более 28 тысяч зрителей.
ЧИТАЙ НА TVNET: Концерт Prāta vētra в Лиепае собрал 28 000 зрителей
Певец рассказал изданию liepajniekiem.lv, что его, по-крайней мере, частично можно назвать лиепайчанином, так как он старается проводить с семьей в городе как можно больше времени.
«В списке желаний нашей семьи было три города, где мы хотели бы жить: Лос-Анджелес, Токио и Лиепая. В голосовании победила именно Лиепая», - рассказал он порталу.
Одной из причин такого выбора послужило то, что супруга музыканта родом из города ветра. Ранее Кауперс 20 лет жил в латвийской столице.
«У нашей семьи начался активный «лиепайский» период. Здесь новые друзья, новые увлечения. И ничто не контрастирует, так как я благодарен всем городам, где жил и которые формировали меня», - заключил Ренарс.Еще по этой теме