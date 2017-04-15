ФОТО: Как знаменитости отмечают Пасху

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Фото: instagram.com

Пасха или Воскресение Христово – светлый и один из самых долгожданных праздников года. Соцсети знаменитостей традиционно обновились снимками с пасхальными символами, кулинарными творениями и семейными селфи.