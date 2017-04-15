ФОТО: Как знаменитости отмечают Пасху

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина
 

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Фото: instagram.com

Пасха или Воскресение Христово – светлый и один из самых долгожданных праздников года. Соцсети знаменитостей традиционно обновились снимками с пасхальными символами, кулинарными творениями и семейными селфи.

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Смотри, как знаменитости готовятся и проводят этот праздничный и особенный день:

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К светлому празднику пасхи готовы! X Happy Easter 🐣 everybody 🥚

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

Пасха! #пасха #кулич #дети

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Христос Воскресе! #пасха #иерусалим #храмгробагосподня

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Христос Воскрес ❤❤❤ Я и мое самое большое пасхальное яичко поздравляем Вас с праздником !!!!! Тут за кадром в этот момент двое цыплят 🐣🐣 играют в догонялки с Булочкой , а мы с малышом делаем фотосессию на пляже за день до его рождения )))))) Берегите друг друга и не ругайтесь по мелочам. Мы все разные , у всех сложные характеры ( поверьте мне я мама 12ней девочки ) но Любовь она всегда всегда победит ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Priecīgas Lieldienas ... 👑 ... с Пасхой ... 🌿 ... 🐰 ...

Публикация от Intars Busulis (@intarsbusulis)

Šogad apguvām jaunu krāsošanas tehniku. Olu pelde nagulaku ūdenī. Bērniem liels prieks. #lieldienas

Публикация от Liene (@liene_somase)

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