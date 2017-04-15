ФОТО: Как знаменитости отмечают Пасху

Пасха или Воскресение Христово – светлый и один из самых долгожданных праздников года. Соцсети знаменитостей традиционно обновились снимками с пасхальными символами, кулинарными творениями и семейными селфи.
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Смотри, как знаменитости готовятся и проводят этот праздничный и особенный день:
Христос Воскрес ❤❤❤ Я и мое самое большое пасхальное яичко поздравляем Вас с праздником !!!!! Тут за кадром в этот момент двое цыплят 🐣🐣 играют в догонялки с Булочкой , а мы с малышом делаем фотосессию на пляже за день до его рождения )))))) Берегите друг друга и не ругайтесь по мелочам. Мы все разные , у всех сложные характеры ( поверьте мне я мама 12ней девочки ) но Любовь она всегда всегда победит ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
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