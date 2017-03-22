Видео: Ночная жизнь Риги глазами провинциала

 

Фото: Пресс-фото

Латвийский репер G`Son в сотрудничестве с певицей Владой Ивановской выпустил новый видеоклип на песню «РИГА не спит».

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В клипе идет речь о скромном парне Антоне Дроздове, скучающему в своей деревне, но мечтающему побывать в не спящей ночной Риге.

И вот, после звонка, у него появляется шанс навсегда изменить свою привычную жизнь. Не теряя ни минуты, Антон все бросил и умчался в столицу, где и начались его приключения.

Роль Антона сыграл сам режиссер видео - Ник Гук.

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"Андрей (G`Son) - мой очень близкий друг. Клип является некой самоиронией. Совсем недавно мы были похожи на главного героя Антона - скромные парни у которых есть огромная страсть к любимому делу, которые мечтают развить свой талант и добиться успехов в жизни, но обстоятельства и окружение всячески препятствовали этому.

Познакомившись, мы поняли, что надо выходить из состояния пассивности и вкладывать все силы, весь талант на создание качественного продукта.

Идея клипа была хорошей возможностью показать наши умения. Клип и песня "РИГА не спит" - хороший старт, первый наш совместный удачный продукт. Надеемся, слушатели положительно оценят нашу работу" - говорит Ник.

«Мы хотели создать качественный клубный продукт, некий гимн ночной Риги, который бы отвечал формату вечеринок, радио и ТВ. И скоро эту песню смогут услышать в живом исполнении многие жители разных городов Латвии, так как в этом году запланировано множество концертов. Надеемся, что наш пример вдохновит молодёжь на новые свершения» - добавил G`Son.

Сведением песни занимался гуру танцевальной музыки DJ Dween. Оператором выступил Каспарс Камбарс.

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