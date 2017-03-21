В Риге прошел кастинг первого вокального конкурса для детей «Kids Awards»

 

Фото: Photo If

16 марта в Gallerija Riga состоялся первый отборочный этап детского вокального конкурса «Kids Awards 2017». Организаторы получили заявки от юных певцов со всей Латвии и провели отбор участников для живого выступления на сцене ресторана Il Ciba Del Papa.

Кастинг прошел в формате концерта, куда так же были приглашены латвийские знаменитости: Сабина Березина, Микс Дукурс, Кристине Линденблате, группа HiQ и другие.

В

кастинге приянли участие дети от 5 до 15 лет. Каждый должен был за полторы минуты продемонстрировать жюри свои вокальные возможности, для того, чтобы пройти в следующий этап «Kids Awards 2017» и сразится за победу.

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Главный продюсер и идейный вдохновитель конкурса «Kids Awards 2017» Эдгар Торетто отметил, что организация детского конкурса - непростая задача, здесь необходимо предусмотреть все нюансы и особенно важно учесть особенности выступления детей на большой сцене.

Эдгар Торетто также выразил благодарность родителям и преподавателям юных звездочек, за то, что они внимательно и ответственно относятся к способностям детей, а также не жалеют времени и сил на их развитие.

Отбор вокального конкурса "Kids Awards 2017"

Фото: Отбор вокального конкурса "Kids Awards 2017"0

Проект «Kids Awards 2017» продолжается и жюри конкурса готово объявить список счастливчиков, которые будут бороться за звание лучшего: Дарья Чеботарева, Лорета Реиде, Патриция Спале, Неидс Ни, Егор Коробков, Катерина Сретенская, Мила Голубева, Даниелла Гунба, Алиса Макеева, Даниела Катрина Миненкова, Оскар Пошканс, Артем Апанасов, Илья Куприян Тестелец, Анния Риекстиня, Вендия Патриция Кнопкина, Синтия Ивбуле, Валерия Васерман, Маргарита Коношонок, Анна Николайчук, Симона Карапетьян, Милана Саркисян, Лиене Мозуле, Наталия Вернере, Диана Полушкина, Керри Саулиете, Александр Синельников, Вероника Алексеева, Даниелла Леонидова, Диана Антужан, Анна Зотикова.

Грандиозный заключительный концерт, на котором будут объявлены победители проекта «Kids Awards 2017», состоится 27 апреля в Gallerija Riga на открытой терассе ресторана Il Ciba Del Papa.


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