ТОП-7 самых сексуальных торсов латвийских звезд

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Лето уже не за горами, а это значит, что настало время возвращаться в форму перед пляжным сезоном. Впрочем, есть среди известных латвийских мужчин и те, кто круглый год посещает спортзал, следит за питанием и придерживается здорового образа жизни. Таких красавчиков, как Андрис Булис, Маркус Рива и Лаурис Рейникс можно увидеть на пляже не только прохладным прибалтийским летом, но и в любое время года на зарубежных курортах. И, надо отметить, там есть на что посмотреть!