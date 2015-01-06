ТОП-7 самых сексуальных торсов латвийских звезд

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Лето уже не за горами, а это значит, что настало время возвращаться в форму перед пляжным сезоном. Впрочем, есть среди известных латвийских мужчин и те, кто круглый год посещает спортзал, следит за питанием и придерживается здорового образа жизни. Таких красавчиков, как Андрис Булис, Маркус Рива и Лаурис Рейникс можно увидеть на пляже не только прохладным прибалтийским летом, но и в любое время года на зарубежных курортах. И, надо отметить, там есть на что посмотреть!

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Певец Лаурис Реиникс

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