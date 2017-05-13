Маркус Рива раскрыл секрет, как покорить жюри шоу талантов

В понедельник, 8 мая, в Латвии стартовали региональные отборы всемирно известного музыкального шоу талантов. Жюри и сьемочная команда отправились на поиски выдающихся вокалистов и музыкантов в Лиепаю, Валмиеру, Елгаву, Резекне, Даугавпилс, а уже сегодня пройдет заключительный кастинг в Риге. Как понравится жюри, в чем секрет успеха и как готовиться к выходу на большую сцену Русский TVNET узнал у известного певца, ведущего и члена жюри X Faktors Маркуса Рива.

- Вам досталась ответственная и непростая роль ведущего первого в Латвии сезона шоу талантов X Faktors. Был ли у Вас подобный опыт в прошлом?

- Не могу сказать, что ведущим я буду в первый раз, но участие в шоу такого формата - это для меня впервые. Несколько лет я работал на радиостанции, потом на телевидении. В медиа я пришел в 13-летнем возрасте, когда начал работать на Латвийском телевидении в программе для тинейджеров.

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- Значит, у Вас уже есть опыт работы с молодыми талантами. Расскажите, как Вы определяете, насколько перспективен человек? Как понимаете, что он станет популярным, завоюет признание и любовь зрителей?

- Важно, почему я сам захотел и согласился участвовать в проекте - для меня это любимый формат телешоу из всех возможных вокальных конкурсов. Я смотрел американскую, британскую, австралийскую и украинскую версии. X Faktors - это бренд, который знают во всем мире. Я отлично понимаю формат и то, какие люди нужны для такого проекта. В этом шоу мало просто невероятно петь.

У тебя должен быть этот «икс-фактор» - харизма, голос, свой образ, понимание того, что ты хочешь. Мы здесь как раз ищем таких людей.

Если человек, как пустой лист, зрителям будет неинтересно на него смотреть. У человека должен быть потенциал, чтобы он мог стать, как минимум, суперзвездой, и не только в Латвии.

















































































































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- Насколько велика вероятность того, что X Faktors может стать началом большого карьерного пути для неизвестных, но подающих надежды певцов?

- Я считаю, это отличный старт.

Если бы я не был тем, кем являюсь сейчас, и решил сделать что-то новое, я точно пробовал бы свои силы в X Faktors.

Я очень рад, что наконец-то у нас, в Латвии, будет такой проект. Мои коллеги из России и Украины спрашивают, есть ли у нас, в Латвии, какие-то шоу талантов - «Голос» или что-то подобное. Я всегда отвечал, что, к сожалению, таких масштабных конкурсов у нас нет. Поэтому особенно радостно, что наконец у молодых, и не только молодых, людей появится возможность с помощью этого проекта осуществить свои мечты.

- Поделитесь, может быть есть какие-то секреты успеха для тех, кто будет участвовать в кастингах?

- Самое главное, чтобы люди были уверены в том, что они делают, потому что многие приходят не подготовленными. Например, знают только одну песню. Но если хочешь стать певцом, ты должен знать, как минимум, десять песен, и, конечно, сходу их исполнить.

Надо хорошо подготовиться, быть уверенным в себе, потому что многие стесняются. А что вы будете делать на большой сцене?

Конечно, есть очень уверенные в себе участники, поэтому я советую всем, кто будет еще приходить на кастинги - быть на 100% уверенными в том, что они делают. Это очень важно!





































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- Несколько лет назад Вы тоже участвовали в популярном шоу талантов «Хочу к Меладзе». Как Вы справлялись с волнением перед испытаниями и выходом на сцену?

- Главное, не думать о том, что обо мне подумает жюри, мои друзья, зрители. Не нужно представлять, что кто-то будет смотреть на меня по телевизору и говорить, что у меня что-то не получилось или, наоборот, получилось. Надо отключиться от этого всего.

Это большая ошибка - беспокоиться о том, что скажут, если я буду ярче других, например.

У каждого свой путь и все сложится так, как должно быть!







































































































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Напомним, что сейчас проходят региональные отборы, о результатах которых каждый участник будет проинформирован лично. Лучшие кандидаты уже летом встретятся на финальном отборе, который пройдет в Риге.

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