Дочь Эйнара Репше сообщила о результатах тяжелой операции

Мадара Репше
 

Мадара Репше. Фото: facebook.com

Дочь бывшего премьер-министра Латвии 32-летняя Мадара неделю назад поделилась в соцсетях информацией о приближайщемся хирургическом вмешательстве. Женщина готовилась к сложной операции, которая прошла 20 марта. На днях Репше сообщила, что все прошло успешно, сообщает издание Kas Jauns.

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Очередная операция в жизни Мадары стала уже четвертой, но самой серьезной за два года, при этом, по словам Репше, не последней. Около года женщине предстоит проходить курс реабилитации.

Перед операцией Мадара была настроена оптимистично, так как ее оперировал опытный хирург, но волновалась о том, что возможны непредсказуемые осложнения.

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На следующий день после перенесенной операции женщина написала на личной странице в Facebook «It went well», подтвердив, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

Стоит отметить, что в СМИ информация о проблемах со здоровьем у Мадары, которая уже несколько лет проживает в Голландии, появились полтора года назад.

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